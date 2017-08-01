Председатель Комитета по управлению и контролю госимуществом при Государственном совете КНР прибыл в Минск

Новости Беларуси. Новый резидент в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». 30 миллионов долларов готова вложить в развитие производства компания из КНР, занимающаяся выпуском оптико-волоконных лазеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это оборудование применяют в самых различных областях. Будь то станкостроение или хирургия. Это уже 15-ый резидент индустриального парка.

С его развитием 1 августа ознакомится председатель Комитета по управлению и контролю государственным имуществом при Государственном совете КНР. Его сопровождает и группа бизнесменов. В Минск прибыли руководители полутора десятков корпораций, годовой оборот которых составляет более полутора триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ