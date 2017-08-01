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Объем инвестиций – более $30 млн: предприятие по выпуску оптико-волоконных лазеров появится в парке «Великий камень»

01 августа 2017 06:02
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Новости Беларуси. Предприятие по выпуску оптико-волоконных лазеров появится в белорусско-китайском индустриальном парке. Компания, которая занимается высокотехнологичным производством, стала 15 резидентом «Великого камня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем инвестиций – более $30 млн: предприятие по выпуску оптико-волоконных лазеров появится в парке «Великий камень»-1

Так в парке с помощью уникальной технологии будут выпускать лазерное оборудование под конкретные проекты в разных областях – будь то станкостроение или хирургия. Еще одно преимущество готовой продукции – компактность. Ожидается, что объем инвестиций превысит 30 миллионов долларов.

Сегодня ряды резидентов «Великого камня» могут пополнится. Индустриальный парк посещает председатель Комитета по управлению и контролю государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцин. Вместе с высоким гостем в Минск прибыли представители бизнеса. В их числе руководители 16 крупных корпораций, годовой оборот которых составляет более 1,5 триллиона долларов.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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