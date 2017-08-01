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Все регионы Беларуси приступили к массовой уборке зерна: по стране пройдено около 10% площадей

01 августа 2017 06:13
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Новости Беларуси. К массовой уборке зерна приступили все регионы Беларуси. Так, накануне жатву начали хозяйства последней из областей – Могилевской. Здесь из-за непогоды уборочная кампания началась позже обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все регионы Беларуси приступили к массовой уборке зерна: по стране пройдено около 10% площадей-1

Несмотря на это аграрии региона планируют увеличить прошлогодний каравай на треть и собрать богатый урожай – 1 миллион 300 тысяч тонн. Этому способствует и урожайность – больше 31 центнера с гектара.

В целом по стране к этому дню убрано около 10% площадей. Оснащение сельскохозяйственной техникой позволяет справится с жатвой за 25 дней. Однако теперь дело за погодой.

# Экономика # Уборочная кампания

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