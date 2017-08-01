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Уборочная кампания-2017: к выборочной уборке зерновых приступили витебские аграрии

01 августа 2017 13:38
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Новости Беларуси. Витебские аграрии приступили к выборочной уборке зерновых. Таким образом все шесть областей Беларуси включились в жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2017: к выборочной уборке зерновых приступили витебские аграрии-1

Четверть полей обмолочено на юге страны. В Брестском регионе появились и первые экипажи комбайнеров, которые намолотили тысячу тонн зерна.

# Экономика # Уборочная кампания

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