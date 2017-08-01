Работа экономики Беларуси в первом полугодии: сохраняется тенденция роста по основным показателям развития

Из 7 важнейших показателей прогноза выполняется 6. Увеличился ВВП, более высокими темпами растет производительность труда. Обеспечен баланс во внешней торговле. Пока отстает лишь один показатель – реальные доходы населения. И это при том, что средняя заработная плата выросла на 2%.

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития. Таковы итоги работы экономики за первое полугодие. Их 1 августа подводили на расширенном заседании Совмина.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы в праве ожидать, что при выполнении той задачи, которую ставит перед нами глава государства (постепенно выйти на тысячу рублей средней зарплаты по стране), поможет подвинуть денежные доходы населения, а это, в свою очередь, стимул развитию и розничного товарооборота, и другим факторам. Задача же не просто нарастить заработную плату. Зарплата должна расти вместе с производительностью труда.

На сегодняшний день основные проблемные точки – строительная сфера и инвестиции. Именно они должны быть факторами роста экономики. Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость более активного освоения средств по государственным программам.