Бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия увеличены в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси повышен размер пенсий и детских пособий. Бюджет прожиточного минимума увеличен почти 14 рублей по сравнению с ранее действующим. Это привело к перерасчету минимальных трудовых и социальных пенсий, которые зависят от этой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С августа выросли надбавки к доплатам тем, кому уже за 75, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми. А вот повышение пособий на детей в возрасте до трех лет связано с ростом среднемесячной зарплаты по стране.