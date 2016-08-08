Новости экономики за 08.08.2016

Новости Беларуси. Беларусбанк предупреждает о вероятных перебоях в работе карточек. Возможны они в ночь на 9 августа, с 05.00 до 05:30 часов утра в связи с проведением профилактических работ.

А вот мамы вряд ли будут совершать покупки к новому учебному году ночью. Зато уже известно, что экипировка школьника младших классов обойдется в сумму до 700 рублей, старшеклассника – до 850, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клеточка в рассрочку

Перед началом учебного года открыты специальные кредитные предложения. Условия: от рассрочки на 5 месяцев до займа в 30 тысяч рублей под 0,1%. Можно взять кредит и на 500 рублей – тогда ежемесячный платеж составит меньше 34 рублей.

Ещё одно новшество – расширенные рамки рассрочки. То есть деньги за товары, купленные к школе в августе, можно будет вернуть на месяц позже. Если раньше договор с магазином-партнёром был рассчитан на 2 месяца, то теперь – на 3.

Рекорд побит

В июле белорусы продали рекордный объем валюты. А интерес к приобретению условных единиц значительно снизился – аж на 38%. За месяц было куплено всего 293,5 миллиона долларов наличными. А вот объёмы чистой продажи составили рекордные в этом году 284 миллиона долларов. Эксперты объясняют этот факт привычкой к определённому уровню потребления.

Олимпийский рубль

Нацбанк сегодня выпустил в обращение памятные монеты, приуроченные к олимпиаде – «Алiмпiйскi рух Рэспублiкi Беларусь». Серия имеет 2 варианта. Серебряный, номиналом в 20 рублей и тиражом 750 штук. Также в продаже появятся медно-никелевые монеты, стоимостью 1 рубль и количеством 2000 единиц. Примечательно, что памятные монеты являются законным платёжным средством.

Денежный забег

Призовой фонд Минского полумарафона составит 25 тысяч долларов. В сентябре лучшие участники разыграют эту сумму на трёх зачетных дистанциях. Самый крупный денежный чек ожидает победителя отрезка в 21 километр. 3 тысячи долларов – есть за что побороться.

Ну а те, кто заявится на маршруты протяженностью 5 или 10 километров – разыграют призы от 30 до 500 долларов. За новый рекорд трассы тоже предусмотрен бонус в размере 1000 долларов.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги.