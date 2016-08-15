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Уборочная-2016: белорусские аграрии перешагнули 6-миллионный рубеж по намолоту зерна

15 августа 2016 05:45
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Новости Беларуси. Уборочная кампания уверенными шагами приближается к финалу. Аграрии уже перешагнули 6-миллионный рубеж по намолоту зерна. Убрано 80% всех посевных площадей.

Пока позволяет погода, хлеборобы проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника. При этом вклад Минской области более 1 миллиона 600 тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гомельский регионы. Самая высокая урожайность на Гродненщине: с гектара удается поднять до 40 центнеров зерна.

Ближе остальных к завершению жатвы Брестская и Гомельская области. Там аграриям осталось убрать около 5% площадей. А вот на Витебщине предстоит обработать еще более половины полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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