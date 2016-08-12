Новости экономики за 12.08.2016

Новости Беларуси. Белорусы предпочитают хранить деньги в банке. Согласно статистике, несмотря на снижение ставок по вкладам, банки наращивают депозитный портфель. Сколько сегодня можно заработать при размещении рублей под проценты, выясним у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ПО БАНКАМ

Белорусские финансисты констатируют приток депозитов. Снижение ставок по данным финансовым инструментам не привело к сокращению их использования. Несмотря на традиционное затишье в летний период, клиенты продолжают размещение средств. Средние ставки по вкладам в рублях сегодня – 17-18%. Аналогичная ситуация на рынке кредитов. Белорусы активно используют потребительские займы накануне учебного года.

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ

Более 4,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций привлекла Беларусь за первые полгода. И это без учета вложений в банковский сектор. Более половины капитала пришло в страну от российских компаний, на втором месте по объему инвестиций – Великобритания, замыкают тройку бизнесмены Кипра.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВИРУС

Всплеск хакерских атак в Интернете. Производители антивирусных программ призывают с осторожностью пользоваться услугами онлайн-банкинга. Количество краж со счетов выросло на 16% за последние три месяца. Помимо банковских троянцев, которые продолжают оставаться основной финансовой угрозой, набирают силу программы-шифровальщики и вымогатели, которые требуют выкуп за восстановление доступа к данным или зараженной системе.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились в пользу белорусского рубля. Он усилил позиции к корзине, в частности к доллару прибавил 0,0093. Аналогично укрепился к евро. Что касается российской валюты, она выросла незначительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.