Прямой эфир

Уборку проса завершили все хозяйства Беларуси

29 сентября 2023 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уборка проса завершена в Беларуси. С задачей справились все регионы, намолотив 19,5 тысячи тонн зерна. Урожайность культуры составила чуть более 19 центнеров с гектара. Нынешний сентябрь благоприятствует аграриям: теплая и почти без осадков погода позволяет убирать урожай в срок и с минимальными потерями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборку проса завершили все хозяйства Беларуси-1

В Брестской, Гомельской и Минской областях финишировали по гречихе. В закромах – 47,5 тысячи тонн. Что касается республиканского каравая, к утру 29 сентября его вес достиг почти 7 миллионов 800 тысяч тонн. В хозяйствах по всей стране кипит работа и на полях с кукурузой. С 47 тысяч гектаров площадей имеем свыше 360 тысяч тонн золотых зерен. А зеленой массы собрали более 14 миллионов тонн. Активно заготавливают и корнеплоды: картофеля накопали более 460 тысяч тонн, свеклы – 1 миллион 306 тысяч.

Свободными поля стоят недолго, самое время позаботиться о будущем урожае. По озимым работы идут с опережением графика. Пройдено без малого 70 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубань закупит более 200 автобусов, троллейбусов и трамваев из Беларуси
28 сентября 2023 16:29

Кубань закупит более 200 автобусов, троллейбусов и трамваев из Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году
28 сентября 2023 16:28

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии
28 сентября 2023 16:25

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии