Уборку проса завершили все хозяйства Беларуси

Новости Беларуси. Уборка проса завершена в Беларуси. С задачей справились все регионы, намолотив 19,5 тысячи тонн зерна. Урожайность культуры составила чуть более 19 центнеров с гектара. Нынешний сентябрь благоприятствует аграриям: теплая и почти без осадков погода позволяет убирать урожай в срок и с минимальными потерями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской, Гомельской и Минской областях финишировали по гречихе. В закромах – 47,5 тысячи тонн. Что касается республиканского каравая, к утру 29 сентября его вес достиг почти 7 миллионов 800 тысяч тонн. В хозяйствах по всей стране кипит работа и на полях с кукурузой. С 47 тысяч гектаров площадей имеем свыше 360 тысяч тонн золотых зерен. А зеленой массы собрали более 14 миллионов тонн. Активно заготавливают и корнеплоды: картофеля накопали более 460 тысяч тонн, свеклы – 1 миллион 306 тысяч.

Свободными поля стоят недолго, самое время позаботиться о будущем урожае. По озимым работы идут с опережением графика. Пройдено без малого 70 % площадей.