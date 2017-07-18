Уборка зерновых позже обычного на 10 дней: как холодное лето скажется на урожае-2017

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых началась на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт сельскохозяйственной кампании дали аграрии Брестской области. Позади период серьезной и тщательной подготовки, и вот сейчас на полях весь автопарк техники. Главное, чтобы погода не подвела, ведь в 2017 году из-за дождей к сбору урожая и так приступили на 10 дней позже обычного. Александр Бубенчик, главный агроном сельскохозяйственного предприятия:

Рукой сжать – оно уже высыпается… …а значит, созрело и к обмолоту готово на все сто. Говорят об этом и показатели влажности. Сегодня основные силы сосредоточены на уборке рапса, а это 130 гектаров, и с ними надо справиться до вечера. Поэтому в уме у главного агронома и те культуры, что пока на очереди.

Александр Бубенчик:

Третикали хорошие посевы стоят. Я планирую, что где-то будет порядка 45 центнера с гектара урожая на зерновых. А пока в поле все 8 комбайнов, среди них и два новых – белорусского производства. Петр Бутрим, СТВ:

Уборка зерновых в одном из самых южных районов страны проходит позже обычного на 10 дней. Основная причина – аномально дождливая погода в первой декаде месяца. Но самое главное, что крупный град большого ущерба не нанес – от стихии пострадало только одно поле. Остальные же с утра до вечера неустанно бороздят комбайны. Александр Кивачук по намолоту в лидерах Малоритского района уже не первый год. Для семейного экипажа новая уборочная – это и своего рода вызов. Ведь от усердия в эту жаркую во всех смыслах пору зависит многое. Александр Кивачук, комбайнер:

Приехал, обслужил комбайн – помазал, продул, почистил – и в поле. Работаем, пока солнце светит. А рядом в одной упряжке убирают брат и тесть Александра. Для Юрия Барчевского этот сезон 11 по счету, и его опытному комбайнеру уж точно есть с чем сравнить. Юрий Барчевский, комбайнер:

Но в этом году поля хорошие. Рапс чистенький, нигде не заросший.