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Уборка зерновых позже обычного на 10 дней: как холодное лето скажется на урожае-2017

18 июля 2017 18:03
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых началась на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт сельскохозяйственной кампании дали аграрии Брестской области. Позади период серьезной и тщательной подготовки, и вот сейчас на полях весь автопарк техники. Главное, чтобы погода не подвела, 

ведь в 2017 году из-за дождей к сбору урожая и так приступили на 10 дней позже обычного.

Александр Бубенчик, главный агроном сельскохозяйственного предприятия:
Рукой сжать – оно уже высыпается…

…а значит, созрело и к обмолоту готово на все сто. Говорят об этом и показатели влажности. Сегодня основные силы сосредоточены на уборке рапса, а это 130 гектаров, и с ними надо справиться до вечера. Поэтому в уме у главного агронома и те культуры, что пока на очереди.

Уборка зерновых позже обычного на 10 дней: как холодное лето скажется на урожае-2017-1

Александр Бубенчик:
Третикали хорошие посевы стоят. Я планирую, что где-то будет порядка 45 центнера с гектара урожая на зерновых.

А пока в поле все 8 комбайнов, среди них и два новых – белорусского производства.

Петр Бутрим, СТВ:
Уборка зерновых в одном из самых южных районов страны проходит позже обычного на 10 дней. Основная причина – аномально дождливая погода в первой декаде месяца. Но самое главное, что крупный град большого ущерба не нанес – от стихии пострадало только одно поле.

Остальные же с утра до вечера неустанно бороздят комбайны. Александр Кивачук по намолоту в лидерах Малоритского района уже не первый год. Для семейного экипажа новая уборочная – это и своего рода вызов. Ведь от усердия в эту жаркую во всех смыслах пору зависит многое.

Александр Кивачук, комбайнер:
Приехал, обслужил комбайн – помазал, продул, почистил – и в поле.

Работаем, пока солнце светит.

А рядом в одной упряжке убирают брат и тесть Александра. Для Юрия Барчевского этот сезон 11 по счету, и его опытному комбайнеру уж точно есть с чем сравнить.

Юрий Барчевский, комбайнер: 
Но в этом году поля хорошие. Рапс чистенький, нигде не заросший.

Уборка зерновых позже обычного на 10 дней: как холодное лето скажется на урожае-2017-4

В других же регионах на повестке дня также и озимый ячмень. К слову, на сегодня больше половины плана по этой культуре уже выполнено – порядка 6000 полей, средняя урожайность которых превышает 40 центнеров с гектара.

Вадим Головчик, начальник управления сельского хозяйства Малоритского райисполкома:
Уборку мы завершим в течение трех недель, в зависимости от того, как будет происходить дозревание зерна. Дождики прошли, влаги сегодня достаточно, чтобы не было стресса или нехватки влаги для таких культур, как кукуруза, картофель, травы.

А пока же самая активная уборка озимого рапса идет по югу и западу страны.

Капризы погоды – это вызов аграриям, но в конечном счете ключевое значение имеют технологии. А они адаптированы к нашим климатическим условиям.

# Урожай # Экономика # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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