Уборка зерновых позже обычного на 10 дней: как холодное лето скажется на урожае-2017
Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых началась на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт сельскохозяйственной кампании дали аграрии Брестской области. Позади период серьезной и тщательной подготовки, и вот сейчас на полях весь автопарк техники. Главное, чтобы погода не подвела,
ведь в 2017 году из-за дождей к сбору урожая и так приступили на 10 дней позже обычного.
Александр Бубенчик, главный агроном сельскохозяйственного предприятия:
Рукой сжать – оно уже высыпается…
…а значит, созрело и к обмолоту готово на все сто. Говорят об этом и показатели влажности. Сегодня основные силы сосредоточены на уборке рапса, а это 130 гектаров, и с ними надо справиться до вечера. Поэтому в уме у главного агронома и те культуры, что пока на очереди.
Александр Бубенчик:
Третикали хорошие посевы стоят. Я планирую, что где-то будет порядка 45 центнера с гектара урожая на зерновых.
А пока в поле все 8 комбайнов, среди них и два новых – белорусского производства.
Петр Бутрим, СТВ:
Уборка зерновых в одном из самых южных районов страны проходит позже обычного на 10 дней. Основная причина – аномально дождливая погода в первой декаде месяца. Но самое главное, что крупный град большого ущерба не нанес – от стихии пострадало только одно поле.
Остальные же с утра до вечера неустанно бороздят комбайны. Александр Кивачук по намолоту в лидерах Малоритского района уже не первый год. Для семейного экипажа новая уборочная – это и своего рода вызов. Ведь от усердия в эту жаркую во всех смыслах пору зависит многое.
Александр Кивачук, комбайнер:
Приехал, обслужил комбайн – помазал, продул, почистил – и в поле.
Работаем, пока солнце светит.
А рядом в одной упряжке убирают брат и тесть Александра. Для Юрия Барчевского этот сезон 11 по счету, и его опытному комбайнеру уж точно есть с чем сравнить.
Юрий Барчевский, комбайнер:
Но в этом году поля хорошие. Рапс чистенький, нигде не заросший.
В других же регионах на повестке дня также и озимый ячмень. К слову, на сегодня больше половины плана по этой культуре уже выполнено – порядка 6000 полей, средняя урожайность которых превышает 40 центнеров с гектара.
Вадим Головчик, начальник управления сельского хозяйства Малоритского райисполкома:
Уборку мы завершим в течение трех недель, в зависимости от того, как будет происходить дозревание зерна. Дождики прошли, влаги сегодня достаточно, чтобы не было стресса или нехватки влаги для таких культур, как кукуруза, картофель, травы.
А пока же самая активная уборка озимого рапса идет по югу и западу страны.
Капризы погоды – это вызов аграриям, но в конечном счете ключевое значение имеют технологии. А они адаптированы к нашим климатическим условиям.