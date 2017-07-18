Новости экономики за 18.07.2017

НАЦБАНК ВНЕДРЯЕТ БЛОКЧЕЙН Прозрачность, скорость, простота – вот преимущества блокчейна. Ни изменить, ни подделать информацию невозможно.

Это очередной шаг страны в направлении цифровой трансформации экономики. Как объяснить блокчейн простыми словами?

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси создал информационную сеть на основе блокчейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе в нашей стране сеть будет внедрена в рамках банковской системы.

Появится возможность передавать информацию о выданной банковской гарантии. У членов Европейского экономического союза будет взаимный доступ к процедурам госзакупок. На очереди – внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. А вот сделок с виртуальными валютами пока не предвидится.

СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Родительская доплата за путевки в детские оздоровительные лагеря снизилась. По факту, отдохнуть в лагере с круглосуточным пребыванием в первую смену обошлось дешевле: 380 рублей вместо 410.

Та же ситуация и со спортивными лагерями: 420 рублей, а настраивались на 465.

Снижение цены на путевки позволило уменьшить стоимость родительских доплат.

ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ

Белорусские нефтяники будут добывать газ на месторождениях Украины. Предприятие «Белоруснефть» выиграло тендер на бурение нескольких скважин. Детали реализации контракта уже обсуждены. Благодаря активной работе украинского дочернего предприятия «Белоруснефть» заметно активизировала свою деятельность на этом рынке.

Завершаются работы по контракту на гидроразрыве пласта в Полтавской области.

Вскоре сотрудники предприятия приступят к проведению 3D-сейсморазведки на нескольких украинских месторождениях.

В ЕГИПЕТ ИЗ ВИТЕБСКА С БЕЛАВИА

Витебский аэропорт впервые будет обслуживать зимние чартерные рейсы в Египет. Летать в курортную Хургаду будем с «Белавиа». Для бесперебойного обслуживания самолетов в суровых условиях зимы витебский аэропорт имеет всю необходимую технику, в том числе для антигололедной обработки лайнеров и очистки взлетно-посадочной полосы при снегопадах.

Для жителей региона отдых в Египте непосредственно с вылетом из областного центра станет доступен с 21 сентября.

«КОРОТКИЕ» ДЕНЬГИ ПОДЕШЕВЕЛИ

Ставки по кредитам достигли 10-летнего минимума. В июне 2017 занять у банка на срок до года можно было под 13,7 % годовых.