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В Беларуси более 16 тысяч граждан оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве ИП

06 июля 2018 16:49
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Новости Беларуси. В Беларуси растет количество самозанятых граждан. Более 16 тысяч человек уже оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не менее 5 тысяч присоединились к этой армии в 2018 году.

В Беларуси более 16 тысяч граждан оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве ИП-1

Среди наиболее востребованных ремесел – репетиторство, парикмахерские и косметические услуги, фотосъемка.

Всего в настоящее время 30 видов деятельности считаются не относящимися к предпринимательской. Они не требуют получения лицензии или других специальных разрешений. Чтобы начать работу, достаточно просто уведомить налоговый орган и уплатить фиксированную ставку налога.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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