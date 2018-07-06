В Беларуси более 16 тысяч граждан оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве ИП

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество самозанятых граждан. Более 16 тысяч человек уже оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не менее 5 тысяч присоединились к этой армии в 2018 году.
Среди наиболее востребованных ремесел – репетиторство, парикмахерские и косметические услуги, фотосъемка.
Всего в настоящее время 30 видов деятельности считаются не относящимися к предпринимательской. Они не требуют получения лицензии или других специальных разрешений. Чтобы начать работу, достаточно просто уведомить налоговый орган и уплатить фиксированную ставку налога.