В Беларуси более 16 тысяч граждан оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве ИП

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество самозанятых граждан. Более 16 тысяч человек уже оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не менее 5 тысяч присоединились к этой армии в 2018 году.