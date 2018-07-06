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Беларусь и Китай запустили новый маршрут железнодорожных грузоперевозок – Хуайхуа-Минск

06 июля 2018 16:48
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Новости Беларуси. Китайская провинция Хунань запустила прямой маршрут железнодорожных перевозок Хуайхуа – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже отправлен первый состав из 41 контейнера.

Беларусь и Китай запустили новый маршрут железнодорожных грузоперевозок – Хуайхуа-Минск-1

Большая часть грузов – сельскохозяйственная продукция. Время доставки товаров по новому пути составляет 15 дней – это на 30 дней быстрее, чем по морю.

Спрос на железнодорожные перевозки грузов между Китаем, Беларусью и другими странами Европы заметно растет, поскольку это хорошая альтернатива авиаперевозкам, а также доставке морским путем.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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