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«У каждого человека инфляция своя, в голове». Андрей Картун о росте цен в Беларуси

16 сентября 2018 17:15
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Новости Беларуси. На вопросы ведущей программы «Неделя» отвечает Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

«У каждого человека инфляция своя, в голове». Андрей Картун о росте цен в Беларуси-1

Юлия Огнева, СТВ:
Скептики говорят о том, что у нас якобы инфляция считается неправильно. Что вы можете на это ответить?

«У каждого человека инфляция своя, в голове». Андрей Картун о росте цен в Беларуси-4

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Методология у нас общемировая. Весь мир считает по этой методологии. Вопрос только в том, какие товары входят в расчет индекса потребительских цен.

Допустим, у нас более 450 товаров. В Америке, насколько я помню, более 2000 товаров. Понятно, что страны не сопоставимы. В эту корзину попадают наиболее востребованные, наиболее часто покупаемые товары.

Второй аспект – у каждого человека инфляция своя, в голове, потому что у каждого человека свой набор товаров. Если по уровню доходов вы ориентируетесь, допустим, больше на импортные или эксклюзивные товары, и мы видим, что на эксклюзивные товары есть рост цен существенный, понятно, что у вас картина будет складываться такая, что инфляция существенно больше 6 %. А может быть и в разы больше.

Если мы говорим о среднем уровне, этот индекс объективно оценивает состояние или уровень цен, который у нас на потребительском рынке сформировался.

О других темах интервью можно узнать здесь.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Андрей Картун # Фотофакт

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