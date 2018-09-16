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Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко

16 сентября 2018 17:04
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Новости Беларуси. Ровно месяц прошел с момента, как председателем Оршанского районного исполнительного комитета был назначен Игорь Исаченко. Съемочная группа телеканала СТВ отправилась в Оршу, чтобы лично побеседовать с новым главой региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что сделано за месяц, когда все-таки начнется модернизация инструментального завода и как преображается Орша? Ответы – в большом интервью недели с Игорем Исаченко.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-1

Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Владимирович, ваше назначение на должность, можно сказать, ознаменовало новый этап в развитии Оршанского района. Скажите, для вас это вызов?

Игорь Исаченко, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:
Да, конечно, безусловно. В связи с таким назначением я сам персонально чувствую большую ответственность, чтобы выполнить те поручения, которые дал глава государства.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-4

Юлия Огнева:
Поставлены четкие задачи. Прошел уже практически месяц после того, как вы были назначены. Скажите, можно ли уже подвести какие-то итоги? Что на данный момент сделано?

Игорь Исаченко:
Сегодня первоначальный этап (тот, который ставился на совещании в Орше) – наведение порядка – практически завершен, хотя есть еще отдельные предприятия, по которым эту работу необходимо продолжать. В основном директора предприятий правильно восприняли поставленную задачу. Был проведен субботник первоначально в связи с моим назначением. Мной был объявлен месячник по наведению порядка. Месячник касался непосредственно предприятий.

Сегодня работают мониторинговые группы. Каждый заместитель мой по направлению мониторит предприятия. Я сам лично проеду, посмотрю. Замечания, которые последние были даны – устранили или не сняты они? Соответствующие выводы мы тоже делаем.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-7

На сегодняшний день мы освободили от занимаемых должностей двух директоров сельхозорганизаций, где действительно необходимо было менять, потому что люди не принимали никаких мер и не реагировали, скажем так, после данных замечаний.

Сегодня стоит вопрос о рассмотрении (и срок дан до 27 сентября) двух председателей сельских советов. Произведена замена ряда директоров промышленных предприятий.

По линии города мы начали работу с центра города, с въезда со стороны Витебска, по улице Ленина. Она завершена уже практически по улице Текстильщиков. Сейчас ведется в сторону выезда на Могилев.

Работа проводится не только в Орше, но и по всему Оршанскому району. По всем формам собственности – не только коммунальной, но и частной.

Юлия Огнева:
Правильно ли я понимаю, что по большому счету все эти работы, которые были выполнены, их можно было выполнить и раньше за счет собственных средств?

Игорь Исаченко:
Действительно, это так. Не стоит практически никаких затрат навести элементарный порядок: где необходимо – побелить, покрасить.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-10

Юлия Огнева:
Выход на бездотационную работу – это уже задача посложнее.

Игорь Исаченко:
Да. На сегодняшний день проводится защита бизнес-планов. Они проводятся под эгидой Министерства экономики. По некоторым предприятиям был дан ряд замечаний. В ближайшее время они будут доработаны. Я даже думаю, что до понедельника. Дальше будет разработан комплексный план мероприятий по выходу Оршанского района на бездотационный уровень работы.

К этой программе из 18 блоков, в которую войдут конкретные предложения, будет разработан комплекс мероприятий. С конкретикой, чтобы к концу 2019 году (у нас сейчас район, к сожалению, на 30 % – дотационный) выйти на уровень 15 % дотаций и к концу 2020 года – на бездотационный уровень работы.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-13

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-15

Юлия Огнева:
Все ли предприятия решено сохранить?

Игорь Исаченко:
Да. У нас достаточно большое количество на сегодняшний день пустующих площадей. Это порядка 248 тысяч квадратных метров. Мы будем рассматривать это как одно из предложений, которые будут решаться на высшем уровне – как привлечь инвесторов, прежде всего, на эти пустующие площади? Какие будут послабления для людей, которые хотят инвестировать свои денежные средства для ведения бизнеса (в плане налогов, льгот, НДС)?

Юлия Огнева:
То есть предполагается преференциальный режим установить?

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-18

Игорь Исаченко:
В том числе да. Мы будем выносить такое предложение. Прорабатывается вопрос по модернизации промышленности.

Юлия Огнева:
А что все-таки будет с инструментальным заводом? Когда уже там начнутся серьезные преобразования?

Игорь Исаченко:
Выделены денежные средства – 4 миллиона рублей и 48 миллионов рублей выделены на модернизацию. Из 4 миллионов рублей – по поручению главы государства – сейчас идет работа, чтобы до конца года (но я думаю, что к концу ноября) сделать крышу. Будет производиться под этот бизнес-план то оборудование, которое надо будет закупать под ту продукцию, которая действительно успешно будет реализовываться.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-21

Юлия Огнева:
Во время вашего представления коллективу Наталья Ивановна Кочанова сказала, что особое внимание вы должны уделить работе с обращениями граждан.

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Игорь Исаченко:
Позавчера был прием у меня. Записались 26 человек. Основные вопросы касаются трудоустройства, прежде всего. Дан ряд поручений. Уверен, что в течение двух недель граждане, которые обратились (порядка пяти человек), будут трудоустроены по специальности.

Что очень радует, очень много обращений жителей по приданию статуса возрождения музеев, которые раньше были, в частности, по Барани. Неравнодушны жители нашего города к наведению порядка, в том числе открытие каких-то памятников, архитектурных форм. Все эти вопросы, которые, понятно, ежесекундно решить нельзя, останутся на контроле. Я думаю, что мы их реализуем за год, максимум – два.

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-24

Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко-26

# Предприятия Беларуси # Экономика # Игорь Исаченко # Фотофакт

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