Что сделано за месяц в Оршанском районе и когда модернизируют инструментальный завод? Большое интервью с Игорем Исаченко

Новости Беларуси. Ровно месяц прошел с момента, как председателем Оршанского районного исполнительного комитета был назначен Игорь Исаченко. Съемочная группа телеканала СТВ отправилась в Оршу, чтобы лично побеседовать с новым главой региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что сделано за месяц, когда все-таки начнется модернизация инструментального завода и как преображается Орша? Ответы – в большом интервью недели с Игорем Исаченко.

Юлия Огнева, СТВ:

Игорь Владимирович, ваше назначение на должность, можно сказать, ознаменовало новый этап в развитии Оршанского района. Скажите, для вас это вызов? Игорь Исаченко, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Да, конечно, безусловно. В связи с таким назначением я сам персонально чувствую большую ответственность, чтобы выполнить те поручения, которые дал глава государства.

Юлия Огнева:

Поставлены четкие задачи. Прошел уже практически месяц после того, как вы были назначены. Скажите, можно ли уже подвести какие-то итоги? Что на данный момент сделано? Игорь Исаченко:

Сегодня первоначальный этап (тот, который ставился на совещании в Орше) – наведение порядка – практически завершен, хотя есть еще отдельные предприятия, по которым эту работу необходимо продолжать. В основном директора предприятий правильно восприняли поставленную задачу. Был проведен субботник первоначально в связи с моим назначением. Мной был объявлен месячник по наведению порядка. Месячник касался непосредственно предприятий. Сегодня работают мониторинговые группы. Каждый заместитель мой по направлению мониторит предприятия. Я сам лично проеду, посмотрю. Замечания, которые последние были даны – устранили или не сняты они? Соответствующие выводы мы тоже делаем.

На сегодняшний день мы освободили от занимаемых должностей двух директоров сельхозорганизаций, где действительно необходимо было менять, потому что люди не принимали никаких мер и не реагировали, скажем так, после данных замечаний. Сегодня стоит вопрос о рассмотрении (и срок дан до 27 сентября) двух председателей сельских советов. Произведена замена ряда директоров промышленных предприятий. По линии города мы начали работу с центра города, с въезда со стороны Витебска, по улице Ленина. Она завершена уже практически по улице Текстильщиков. Сейчас ведется в сторону выезда на Могилев. Работа проводится не только в Орше, но и по всему Оршанскому району. По всем формам собственности – не только коммунальной, но и частной. Юлия Огнева:

Правильно ли я понимаю, что по большому счету все эти работы, которые были выполнены, их можно было выполнить и раньше за счет собственных средств? Игорь Исаченко:

Действительно, это так. Не стоит практически никаких затрат навести элементарный порядок: где необходимо – побелить, покрасить.

Юлия Огнева:

Выход на бездотационную работу – это уже задача посложнее. Игорь Исаченко:

Да. На сегодняшний день проводится защита бизнес-планов. Они проводятся под эгидой Министерства экономики. По некоторым предприятиям был дан ряд замечаний. В ближайшее время они будут доработаны. Я даже думаю, что до понедельника. Дальше будет разработан комплексный план мероприятий по выходу Оршанского района на бездотационный уровень работы. К этой программе из 18 блоков, в которую войдут конкретные предложения, будет разработан комплекс мероприятий. С конкретикой, чтобы к концу 2019 году (у нас сейчас район, к сожалению, на 30 % – дотационный) выйти на уровень 15 % дотаций и к концу 2020 года – на бездотационный уровень работы.

Юлия Огнева:

Все ли предприятия решено сохранить? Игорь Исаченко:

Да. У нас достаточно большое количество на сегодняшний день пустующих площадей. Это порядка 248 тысяч квадратных метров. Мы будем рассматривать это как одно из предложений, которые будут решаться на высшем уровне – как привлечь инвесторов, прежде всего, на эти пустующие площади? Какие будут послабления для людей, которые хотят инвестировать свои денежные средства для ведения бизнеса (в плане налогов, льгот, НДС)? Юлия Огнева:

То есть предполагается преференциальный режим установить?

Игорь Исаченко:

В том числе да. Мы будем выносить такое предложение. Прорабатывается вопрос по модернизации промышленности. Юлия Огнева:

А что все-таки будет с инструментальным заводом? Когда уже там начнутся серьезные преобразования? Игорь Исаченко:

Выделены денежные средства – 4 миллиона рублей и 48 миллионов рублей выделены на модернизацию. Из 4 миллионов рублей – по поручению главы государства – сейчас идет работа, чтобы до конца года (но я думаю, что к концу ноября) сделать крышу. Будет производиться под этот бизнес-план то оборудование, которое надо будет закупать под ту продукцию, которая действительно успешно будет реализовываться.