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У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью

09 сентября 2019 07:32
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Новости Беларуси. 400 километров волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью будет проложено у белорусско-литовской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-1

Проект запущен при технической помощи Евросоюза. Он станет продолжением работы по оснащению современными системами связи и передачи данных в приграничной зоне. Подобная работа проведена на белорусско-польском направлении. Бюджет нового проекта более 3,5 миллионов евро. И он станет самым крупным, который реализует ЕС в нашей стране.

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-4

Кроме цифровых линий будет построено 50 станционных объектов. Новейшая техника позволит максимально комфортно пересекать границу.

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-7

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-9

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-11

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Инфраструктура государственной границы на литовском и польском направлении выстраивается как единая инфраструктура. На вооружение принимаем самые современные средства связи и технические средства. Мы убеждены, и показывает наш опыт, что такой подход позволяет нам ежегодно констатировать повышение качество выполняемых задач нашими подразделениями.

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-14

Оута Хермалахти, менеджер проектов представительства Евросоюза в Беларуси:
Мы считаем, что такие проекты очень важны. Потому что главное – это совместный диалог, совместная работа. Потому что без этого границы не могут быть безопасными и не могут работать гладко.

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-17

Сотрудничество с Евросоюзом продолжится и рядом других проектов. Уже есть договорённости по демаркации белорусско-украинской границы и более эффективной охране границы с Польшей. 

У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью-20

# Государственная граница Беларуси # Экономика # Игорь Печень # Оута Хермалахти # Фотофакт

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