У белорусско-литовской границы проложат 400 км волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью

Новости Беларуси. 400 километров волоконно-оптических линий с высокой пропускной способностью будет проложено у белорусско-литовской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект запущен при технической помощи Евросоюза. Он станет продолжением работы по оснащению современными системами связи и передачи данных в приграничной зоне. Подобная работа проведена на белорусско-польском направлении. Бюджет нового проекта более 3,5 миллионов евро. И он станет самым крупным, который реализует ЕС в нашей стране.

Кроме цифровых линий будет построено 50 станционных объектов. Новейшая техника позволит максимально комфортно пересекать границу.

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Инфраструктура государственной границы на литовском и польском направлении выстраивается как единая инфраструктура. На вооружение принимаем самые современные средства связи и технические средства. Мы убеждены, и показывает наш опыт, что такой подход позволяет нам ежегодно констатировать повышение качество выполняемых задач нашими подразделениями.

Оута Хермалахти, менеджер проектов представительства Евросоюза в Беларуси:

Мы считаем, что такие проекты очень важны. Потому что главное – это совместный диалог, совместная работа. Потому что без этого границы не могут быть безопасными и не могут работать гладко.