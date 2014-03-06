Куда лучше вкладывать деньги белорусам? В банки, в образование, в квартиры, в пенсии? И почему этому не учат в ВУЗах?

Мечта каждого белоруса - взять кредит в банке и, желательно, под низкий процент. К сожалению, на этом финансовая грамотность белорусов заканчивается. Как заставить свои деньги работать, рассказали в программе «Такова судьба» на СТВ.

Человек поступает на экономический факультет в экономический ВУЗ, чтобы зарабатывать потом деньги. Можно ли там этому научиться?

Олег Навицкий, владелец группы компаний:

Нет, не в наших институтах.

Помогло Вам экономическое образование в бизнесе чем-нибудь?

Олег Навицкий, владелец группы компаний:

Да, потому что в отличие от многих студентов, которые получали диплом на стационаре, я мог перекладывать сразу на практику. Да, в основном нам читали спам по учебнику преподаватели достаточно пожилого возраста. Понятно, что практической плоскости не было никакой, на этих лекциях, в принципе, делать было нечего.

На что мы тратим 5-6 лет обучения?

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам ППНС, кандидат экономических наук:

Чтобы получить конкурентоспособную позицию в обществе, которая позволит нам создать фундамент своей жизни, развиваться успешно. И не только экономическая специальность позволяет зарабатывать деньги, хорошо жить.

Ирина Михайлова, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Банковское дело» БГЭУ:

Университет всегда дает фундаментальное образование. Фундаментальное образование всегда будет востребованным, нельзя никакую специальность, специализацию освоить без фундаментального экономического образования.

Валерий Полховский, старший аналитик компании, преподаватель БГЭУ:

Я бы обратил на то внимание, что все наши экономические заведения на самом деле по большому счету называются университетами. Если вы хотите готового специалиста, то по идее вы должны искать специалиста в институте, потому что именно там его должны готовить.

Университет предполагает собой получение обширных знаний, которые помогут человеку в будущем развиваться, выстроить какую-то платформу. На мой взгляд, университет должен научить человека учиться.

Куда идти будущим студентам, чтобы получать много денег?

Валерий Полховский, старший аналитик компании, преподаватель БГЭУ:

Знаете, как говорят, чтобы стать хорошим спортсменом, в молодости нужно играть, а не сидеть на лавке, точно также и здесь, надо работать для того, чтобы стать специалистом.

Как Вы оцениваете грамотность клиентов, которые приходят в банк?

Дмитрий Фролов, заместитель Председателя Правления коммерческого банка:

По пятибалльной системе это 3, может, даже 3-. Это в общей массе. Безусловно, есть те, кто откровенный двоечник и те, кто отличник и даст фору любому работнику банка.

Кто-то идет и покупает валюту, кто-то кладет деньги на депозит, кто-то вкладывает в недвижимость. Какие еще есть инструменты зарабатывания денег для белорусов, почему многие не видят других возможностей?

Дмитрий Фролов, заместитель Председателя Правления коммерческого банка:

Все хотят заработать деньги, но никто не думает, как деньги сохранить. Во всем мире озабочены именно этим вопросом — как их не потерять, у нас почему-то все стараются заработать и на спекулятивных каких-то сделках: купить квартиру, потом продать квартиру, купить две.

Люди, которые хранят деньги наличные у себя дома и никуда их не несут, не заставляют их работать, это финансовые самоубийцы или это люди, которые понимают больше остальных?

Дмитрий Фролов, заместитель Председателя Правления коммерческого банка:

Часть людей, это те, которые не хотят никому их показывать, вторая часть, которые делают не совсем верно. Шанс того, что твою квартиру просто ограбят выше, чем шанс того, что деньги потеряются в банке.

Я всегда говорил, что, пожалуйста, имейте какой-то запас финансовый, который позволит вам три месяца просуществовать и прожить. Вы можете потерять работу, у вас может что-то случиться со здоровьем и, к сожалению, далеко не все выполняют этот совет.

Человек получает условную сумму денег, как заставить свою зарплату каким-то образом работать?

Андрей Данильчик, директор страховой брокерской компании:

Есть два классических инструмента: с низкой степенью риска, с невысокой степенью доходности, но они менее рисковые — это банковские инструменты, в первую очередь, депозиты, страховые инструменты: страхование жизни, страхование дополнительной пенсии. На это порядком выделяется 50-60%, остальную сумму в силу той территории, где он находится. Естественно есть какой-то «черный запас», который обеспечивает вам сложное время, но это совсем небольшая сумма — около 10%. Если на этой территории развит рынок акций, например, пожалуйста.

Вот он финансовый план, но начинать надо с детей.

Как застраховать себя в старости? Когда белорусы начнут делать дополнительные накопления к пенсии? Как научиться откладывать на пенсию?

Андрей Данильчик, директор страховой брокерской компании:

По сути все финансовые продукты, банковские и страховые — защита человека от самого себя, от его каких-то бытовых устремлений, которые не позволят увидеть высокую цель, потому что когда тебе потом 60 лет, вчера ты был еще работником банка и зарабатывал 5 тыс. долларов, а сегодня ты просто пенсионер и твоя пенсия 2,5 млн. руб., надо об этом хорошо подумать, подумать в 30 лет. Существуют страховые программы, базовые программы — страхование жизни как группа видов страхований. Она разбивается на два направления: непосредственно страхование жизни и непосредственно пенсионные программы. Схема работает очень просто — человек заключает договор со страховой компанией и оплачивает туда определенную сумму денег: ежемесячно, ежегодно, поквартально, как угодно. Исходя из этого возраста, исходя из возраста человека.

Государство очень серьезно контролирует страховой рынок— это высокий размер уставного капитала, налоговые льготы. В 2014 году, если человек направляет 12 млн. в год рублей своего заработка на пенсионные и страховые программы, они у него не облагаются подоходным налогом, то есть уже 1,5 млн. в год человек экономит только на подоходном налоге. Когда предприятие за вас оплачивает деньги на страховые программы, оно не платит в фонд соцзащиты, то есть они «дешевые» для предприятия.