Новости экономики за 12.08.2021

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ПРИ ЭКСПОРТЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

При экспорте лесоматериалов и продукции деревообработки будут применяться вывозные таможенные пошлины. Действовать они будут с 16 августа до конца 2021 года. Введение экспортных пошлин позволит дополнительно стимулировать переработку сырья внутри страны, а также предупредит проблему нехватки ресурсов, поскольку вся древесина сегодня востребована на территории Беларуси. Экспортные пошлины не будут применяться при экспорте лесоматериалов в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.