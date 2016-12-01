Трудовые пенсии повышаются с 1 декабря в Беларуси в среднем на 5%

Новости Беларуси. В Беларуси 1 декабря повышаются трудовые пенсии. Указом главы государства они вырастут в среднем на 5%. В денежном выражении –примерно плюс 14 рублей по сравнению я ноябрем, в общем – чуть более 298.

Увеличение выплат по труду связано с пересчетом средней зарплаты по стране, которая также приросла. Размер повышения пенсии у каждого человека будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до приобретения нового статуса. Финансирование расходов на рост выплат будет производиться из средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.