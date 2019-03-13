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Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб

13 марта 2019 13:52
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Новости Беларуси. Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-1

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-3

Они обеспечат безостановочное движение фур и быстрое прохождение границы, а также исключат контрабанду и гарантируют безопасный транзит груза. В экспериментальном проекте задействованы пять пунктов таможенного оформления на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-6

Андрей Большаков, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси:
Система позволяет проинформировать таможенные органы об уходе от маршрута, несанкционированном вскрытии. В рамках даже этого пилотного проекта мы проводили тестирование, осуществляли нестандартную ситуацию, связанную со вскрытием грузового отсека. И такая информация в режиме реального времени поступила национальному оператору и в таможенные органы.

Новая система электронного пломбирования грузовиков уже прошла тест в России и Казахстане. Таможенники этих стран провели и совместные испытания. Их результаты признаны успешными.

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-9

Нурлан Сатеров, заместитель директора Института космической техники и технологий (Кахахстан):
Таможенная пломба дает преимущество «зеленого коридора». Время прохождения может сократиться на 30-50 %. Скоропортящиеся грузы можно будет провозить без остановки. Пломбы это гарантируют.

13 марта эксперимент по мониторингу транзитных перевозок провели в самом крупном по грузопотоку пункте пропуска «Козловичи». Это четвертый из пяти этапов. В дальнейшем систему планируют распространить на весь Евразийский экономический союз.

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-12

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб-14

# Таможня Беларуси # Экономика # Андрей Большаков # Нурлан Сатеров # Фотофакт

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