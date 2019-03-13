Новости Беларуси. Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обеспечат безостановочное движение фур и быстрое прохождение границы, а также исключат контрабанду и гарантируют безопасный транзит груза. В экспериментальном проекте задействованы пять пунктов таможенного оформления на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

Андрей Большаков, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

Система позволяет проинформировать таможенные органы об уходе от маршрута, несанкционированном вскрытии. В рамках даже этого пилотного проекта мы проводили тестирование, осуществляли нестандартную ситуацию, связанную со вскрытием грузового отсека. И такая информация в режиме реального времени поступила национальному оператору и в таможенные органы.

Новая система электронного пломбирования грузовиков уже прошла тест в России и Казахстане. Таможенники этих стран провели и совместные испытания. Их результаты признаны успешными.