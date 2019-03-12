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Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году

12 марта 2019 17:04
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Новости Беларуси. Стало известно, что проект соответствующего указа уже готов и скоро будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система станет одной из дополнительных мер по развитию электронного документооборота, который должен предотвратить ввоз товаров по так называемым серым схемам и повысить прозрачность их перемещения. Ожидается, что таким образом будут созданы условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты налогов.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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