Новости экономики за 12.03.2019
Новости Беларуси. Какие продукты в феврале стали дешевле? Что презентуют отечественные предприятия на выставке в Польше? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ПОЗНАНИ НА MEBLE POLSKA-2019
Белорусские деревообрабатывающие предприятия принимают участие в крупной международной выставке в Польше. Ведущие отечественные производители мебели презентуют свою продукцию на коллективном стенде, организованном Национальным центром маркетинга Министерства иностранных дел.
Выставка в Познани имеет статус одного из самых масштабных форумов мебельной индустрии в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году ее посетили более 25 тысяч покупателей из 59 стран мира.
Инфляция в феврале составила 1,3%. Больше всего подорожали свежие огурцы
ГОСТИ ЛЬВОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Во Львове ввели туристический налог. С 1 апреля за каждые сутки пребывания в городе путешественникам придется платить до 0,5 % от размера минимальной заработной платы Украины (она составляет около 160 долларов).
При этом проценты сбора будут зависеть от стоимости выбранного места проживания. Если аренда жилья не превышает 13 долларов, то взиматься будет 0,2 %. Чем место временного проживания дороже, тем большим будет процент сбора.