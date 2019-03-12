Новости экономики за 12.03.2019

Новости Беларуси. Какие продукты в феврале стали дешевле? Что презентуют отечественные предприятия на выставке в Польше? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ПОЗНАНИ НА MEBLE POLSKA-2019

Белорусские деревообрабатывающие предприятия принимают участие в крупной международной выставке в Польше. Ведущие отечественные производители мебели презентуют свою продукцию на коллективном стенде, организованном Национальным центром маркетинга Министерства иностранных дел.