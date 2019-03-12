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Новости экономики за 12.03.2019

12 марта 2019 17:04
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Новости Беларуси. Какие продукты в феврале стали дешевле? Что презентуют отечественные предприятия на выставке в Польше? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ПОЗНАНИ НА MEBLE POLSKA-2019

Белорусские деревообрабатывающие предприятия принимают участие в крупной международной выставке в Польше. Ведущие отечественные производители мебели презентуют свою продукцию на коллективном стенде, организованном Национальным центром маркетинга Министерства иностранных дел.

Новости экономики за 12.03.2019-1

Выставка в Познани имеет статус одного из самых масштабных форумов мебельной индустрии в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году ее посетили более 25 тысяч покупателей из 59 стран мира.

Инфляция в феврале составила 1,3%. Больше всего подорожали свежие огурцы

ГОСТИ ЛЬВОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ

Во Львове ввели туристический налог. С 1 апреля за каждые сутки пребывания в городе путешественникам придется платить до 0,5 % от размера минимальной заработной платы Украины (она составляет около 160 долларов).

Новости экономики за 12.03.2019-4

При этом проценты сбора будут зависеть от стоимости выбранного места проживания. Если аренда жилья не превышает 13 долларов, то взиматься будет 0,2 %. Чем место временного проживания дороже, тем большим будет процент сбора.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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