«Тракторостроение Беларуси будет развиваться, как и все мировые компании»: новые сельскохозмашины будут создавать на базе холдинга «Амкодор»

Новости Беларуси. Совместное предложение по развитию тракторостроения в Беларуси подготовят МТЗ и «Амкодор». Будущее отрасли 25 июля обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство внесло предложение создавать новые сельскохозяйственные машины на базе холдинга «Амкодор». Речь идет о моделях, которые не производит и не планирует выпускать известный отечественный гигант – МТЗ. В частности, тракторы с шарнирно-сочлененной рамой. 25 июля проект создания таких моделей поддержал глава государства. Техника пользуется спросом на внешних рынках, а значит, дело перспективное. Кроме того, на новых линиях планируют собирать газонные, садовые и тракторы для виноградников. Всё это значительно повышает экспортный потенциал Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне нет необходимости говорить о значении этой отрасли для Беларуси. Она затрагивает интересы не только регионов нашей страны, но и в целом всего государства. Для смежных промышленных предприятий это весьма важно, локомотив их развития по комплектации. Расположены они по всей стране. От положения дел в сельхозмашиностроении во многом зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства. Это, естественно, отражается и на социальной сфере.

Частные вопросы развития того или иного вида трактора, даже, возможно, который востребован на международном рынке, внутреннем рынке, нельзя принимать без общей концепции. Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыта. При этом надо иметь в ввиду, что нездоровая конкуренция нам в стране не нужна. Конкуренция, которая будет на внешних рынках сбивать цены, и в результате будет давление друг на друга производителей. Более того, не хотелось бы нездорового перетока кадров с одного предприятия на другое и так далее. В общем, дестабилизация, нездоровая конкуренция в стране не нужна. Это однозначный ответ. То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты, я так понимаю, по китайским кредитам, связанных с материальным производством, – это уже хорошо, потому что материальное производство дает отдачу прибыли и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться. Окажется неподъемным для нашего бюджета. Под каким брендом и на базе какого предприятия разместится новое производство, решат уже к сентябрю. Конфликта интересов не будет. По итогам разговора во Дворце Независимости предприятия нацелены на сотрудничество. Выпуск новой техники в промышленных масштабах планируют на ближайшие два года. Испытания начнутся гораздо раньше.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Нужно консолидировать весь наш инженерный потенциал, чтобы сделать тот продукт, который будет востребован на рынке, который будет иметь рыночную привлекательность.