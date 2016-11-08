Продовольственный форум в Минске: белорусские товары пользуются спросом на всех рынках СНГ

Новости Беларуси. Лён, тракторы и продукты.

Для многих бренд «Сделано в Беларуси» – синоним слова «качество».

Кстати, под знаком последнего как раз и проходит нынешняя неделя в Европе. В эти дни в Беларуси пройдут десятки тренингов, бизнес-встреч с ведущими экспертами в крупных городах страны. Так уже 8 ноября в Минске начал работу крупнейший продовольственный форум.

Гости оставляют позитивные отзывы и, возможно, вернутся домой с новыми контрактами.

Хлеб, конечно, всему голова, и чем белорусский мякиш покорил сердца заморских кулинаров мы еще расскажем. Но вначале – о хлебе другом, который в мире называют вторым, но для белорусов он – скорее первый.

О бренде номер один здесь знают, пожалуй, все. Сегодня на опытной станции Академии наук выращивают 15 сортов картофеля. При этом линейку расширяют каждый год.

Требования к сорту высокие: большая урожайность, ровная поверхность и срок хранения с запасом.

Александр Куксов, заведующий отделом семеноводства картофеля Могилевской областной опытной станции НАН Беларуси:

Волот – это новый сорт. Его отличительная особенность – неглубокое залегание глазков. Очень хорошо чистится.

Словно тот самый рецепт, нам удалось сохранить и тонкости льняной отрасли. Традиции и технологии. Качество и натуральность. На недостаток внимания в этом фирменном магазине не жалуются.

Ассортимент подкупает – от салфеток до костюмов.

Елена Алесько, заведующая фирменным магазином белорусского льна:

Интерес ко льну растет с каждым годом. Это неудивительно, потому что лен – это натуральное, экологически чистое волокно. Приезжают сюда из России, из Польши, из Италии.

Белорусские товары сегодня пользуются спросом на всех рынках СНГ. Впрочем, выгодную позицию можно закрепить еще прочнее. В эти дни в Минске проходит крупнейший продовольственный форум.

Под одной крышей собрались пищевые гиганты из 10 стран.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Россияне, Украинцы, Казахи знают, что такое белорусское, и наш товар ждут на всех рынках СНГ. Это совершенно точно.

Нодар Кереселидзе, первый заместитель министра сельского хозяйства Грузии:

Грузия до сих пор импортирует много продуктов из других стран, но, как я сказал, качество белорусских продуктов гораздо лучше, особенно мясо-молочные продукты.

А пока экспоненты пытались распробовать на вкус потенциальные контракты, титулованные кондитеры не устояли перед белорусским хлебом.

Мария Шрамко, шеф-кондитер Национальной сборной Исландии по кулинарии:

Вкус, запах, текстура – великолепные. Браво!

Драгица Лукин, глава Ассоциации кулинаров Хорватии:

Я люблю натурпродукты, А это один очень-очень хороший натурпродукт. Очень-очень хороший хлеб.

Елена Чобану, глава Ассоциации кулинаров Молдовы:

Вчера была в ресторане, меня очень хорошо, вкусно накормили. Но когда в конце увидела чёрный хлеб, он был под салфеткой, я не смогла – не удержалась, взяла кусочек и съела по дорожке.

Под впечатлением и шеф-повар из Польши. Знаменитый участник кулинарных шоу вначале похвалит белорусские соленья.

Мартин Петровски, шеф-повар (Польша):

Я не в первый раз в Беларуси. Очень нравятся соленья, маринады и ферментированная продукция.

Впрочем, затем добавит,

Мартин Петровски:

Белорусские женщины – лучшие!

О красоте белорусских женщин действительно ходят легенды. Елизавета Шикута – очередное тому подтверждение.

Девушка из Гродно стала первой вице-мисс на конкурсе «Супермодель Вселенной — 2016».

Елизавета Шикута, первая вице-мисс на конкурсе «Супермодель Вселенной — 2016»:

Красота белорусская ценится. В первый же день ко мне подошли несколько девочек из других стран и сказали, что очень я красивая.

Покорить вкусом, традицией и даже красотой. Для многих бренд «Сделано в Беларуси» – синоним слова «качество». Что примечательно, под знаком последнего как раз и проходит нынешняя неделя, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.