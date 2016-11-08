Продовольственный форум в Минске: белорусские товары пользуются спросом на всех рынках СНГ

Новости Беларуси. Лён, тракторы и продукты.
Для многих бренд «Сделано в Беларуси» – синоним слова «качество».
Кстати, под знаком последнего как раз и проходит нынешняя неделя в Европе. В эти дни в Беларуси пройдут десятки тренингов, бизнес-встреч с ведущими экспертами в крупных городах страны. Так уже 8 ноября в Минске начал работу крупнейший продовольственный форум.
Гости оставляют позитивные отзывы и, возможно, вернутся домой с новыми контрактами.
Хлеб, конечно, всему голова, и чем белорусский мякиш покорил сердца заморских кулинаров мы еще расскажем. Но вначале – о хлебе другом, который в мире называют вторым, но для белорусов он – скорее первый.
О бренде номер один здесь знают, пожалуй, все. Сегодня на опытной станции Академии наук выращивают 15 сортов картофеля. При этом линейку расширяют каждый год.
Требования к сорту высокие: большая урожайность, ровная поверхность и срок хранения с запасом.
Александр Куксов, заведующий отделом семеноводства картофеля Могилевской областной опытной станции НАН Беларуси:
Волот – это новый сорт. Его отличительная особенность – неглубокое залегание глазков. Очень хорошо чистится.
Словно тот самый рецепт, нам удалось сохранить и тонкости льняной отрасли. Традиции и технологии. Качество и натуральность. На недостаток внимания в этом фирменном магазине не жалуются.
Ассортимент подкупает – от салфеток до костюмов.
Елена Алесько, заведующая фирменным магазином белорусского льна:
Интерес ко льну растет с каждым годом. Это неудивительно, потому что лен – это натуральное, экологически чистое волокно. Приезжают сюда из России, из Польши, из Италии.
Белорусские товары сегодня пользуются спросом на всех рынках СНГ. Впрочем, выгодную позицию можно закрепить еще прочнее. В эти дни в Минске проходит крупнейший продовольственный форум.
Под одной крышей собрались пищевые гиганты из 10 стран.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Россияне, Украинцы, Казахи знают, что такое белорусское, и наш товар ждут на всех рынках СНГ. Это совершенно точно.
Нодар Кереселидзе, первый заместитель министра сельского хозяйства Грузии:
Грузия до сих пор импортирует много продуктов из других стран, но, как я сказал, качество белорусских продуктов гораздо лучше, особенно мясо-молочные продукты.
А пока экспоненты пытались распробовать на вкус потенциальные контракты, титулованные кондитеры не устояли перед белорусским хлебом.
Мария Шрамко, шеф-кондитер Национальной сборной Исландии по кулинарии:
Вкус, запах, текстура – великолепные. Браво!
Драгица Лукин, глава Ассоциации кулинаров Хорватии:
Я люблю натурпродукты, А это один очень-очень хороший натурпродукт. Очень-очень хороший хлеб.
Елена Чобану, глава Ассоциации кулинаров Молдовы:
Вчера была в ресторане, меня очень хорошо, вкусно накормили. Но когда в конце увидела чёрный хлеб, он был под салфеткой, я не смогла – не удержалась, взяла кусочек и съела по дорожке.
Под впечатлением и шеф-повар из Польши. Знаменитый участник кулинарных шоу вначале похвалит белорусские соленья.
Мартин Петровски, шеф-повар (Польша):
Я не в первый раз в Беларуси. Очень нравятся соленья, маринады и ферментированная продукция.
Впрочем, затем добавит,
Мартин Петровски:
Белорусские женщины – лучшие!
О красоте белорусских женщин действительно ходят легенды. Елизавета Шикута – очередное тому подтверждение.
Девушка из Гродно стала первой вице-мисс на конкурсе «Супермодель Вселенной — 2016».
Елизавета Шикута, первая вице-мисс на конкурсе «Супермодель Вселенной — 2016»:
Красота белорусская ценится. В первый же день ко мне подошли несколько девочек из других стран и сказали, что очень я красивая.
Покорить вкусом, традицией и даже красотой. Для многих бренд «Сделано в Беларуси» – синоним слова «качество». Что примечательно, под знаком последнего как раз и проходит нынешняя неделя, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.