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Выставка товаров из Китая начинает работу в Минске

09 ноября 2016 06:42
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Новости Беларуси. 9 ноября в Минске представят оригинальные товары одного из автономных районов Китая. Компании из Поднебесной познакомят белорусов со своими возможностями и достижениями в сфере инновационных технологий, логистики, строительства, промышленности и туризма.

Бизнесмены смогут наладить торгово-экономическое сотрудничество с ведущими китайскими производителями, а потребители – познакомиться с широким ассортиментом бытовых товаров. Также запланированы встречи деловых кругов двух стран, презентации и посещение белорусских предприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай

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