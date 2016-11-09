Выставка товаров из Китая начинает работу в Минске

Новости Беларуси. 9 ноября в Минске представят оригинальные товары одного из автономных районов Китая. Компании из Поднебесной познакомят белорусов со своими возможностями и достижениями в сфере инновационных технологий, логистики, строительства, промышленности и туризма.

Бизнесмены смогут наладить торгово-экономическое сотрудничество с ведущими китайскими производителями, а потребители – познакомиться с широким ассортиментом бытовых товаров. Также запланированы встречи деловых кругов двух стран, презентации и посещение белорусских предприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.