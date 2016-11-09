Прямой эфир

Предприятия Беларуси до 2018 года должны перейти на новый уровень менеджмента качества

09 ноября 2016 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый конкурс качества отечественной продукции появится в Беларуси. Исследования будут проходить в независимых лабораториях. Главная цель состязания – повысить уровень белорусских товаров.

Кроме того, до 2018 года предприятия должны перейти на новый уровень менеджмента качества – по международному стандарту. А в ближайшие пять лет в Беларуси будут реализовывать комплекс мер, которые позволят нашей продукции выйти на новые рынки и внедрить европейские подходы к производству. Среди основных пунктов программы – выполнение мировых требований по качеству и обучению сотрудников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Если я имею право маркировать продукцию знаком европейским – CE- маркировкой (эта маркировка признается практически во всем мире, потому что все понимают, что уровень требований европейский достаточно высок) и если я получил право маркировать этим знаком, это гарантия и в Азии, и в Америке того, что продукция имеет достаточно высокие показатели, достаточно высокий уровень.

# Экономика # Экспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Продовольственный форум в Минске: белорусские товары пользуются спросом на всех рынках СНГ
08 ноября 2016 18:24

Продовольственный форум в Минске: белорусские товары пользуются спросом на всех рынках СНГ

Новости экономики за 08.11.2016
08 ноября 2016 16:07

Новости экономики за 08.11.2016

С начала года Беларусь выручила от экспорта почти 17 млрд долларов
08 ноября 2016 06:30

С начала года Беларусь выручила от экспорта почти 17 млрд долларов