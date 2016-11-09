Предприятия Беларуси до 2018 года должны перейти на новый уровень менеджмента качества

Новости Беларуси. Новый конкурс качества отечественной продукции появится в Беларуси. Исследования будут проходить в независимых лабораториях. Главная цель состязания – повысить уровень белорусских товаров.

Кроме того, до 2018 года предприятия должны перейти на новый уровень менеджмента качества – по международному стандарту. А в ближайшие пять лет в Беларуси будут реализовывать комплекс мер, которые позволят нашей продукции выйти на новые рынки и внедрить европейские подходы к производству. Среди основных пунктов программы – выполнение мировых требований по качеству и обучению сотрудников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Если я имею право маркировать продукцию знаком европейским – CE- маркировкой (эта маркировка признается практически во всем мире, потому что все понимают, что уровень требований европейский достаточно высок) и если я получил право маркировать этим знаком, это гарантия и в Азии, и в Америке того, что продукция имеет достаточно высокие показатели, достаточно высокий уровень.