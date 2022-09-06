Товарооборот с Приморским краем за 6 месяцев вырос в 2,5 раза. Есть интерес в белорусских лифтах и спецтехнике

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Приморского края за шесть месяцев вырос в 2,5 раза. Перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества обсудили на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит в столице Приморья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 2022 году для более оперативной уборки снега городской автопарк Владивостока пополнится лаповыми погрузчиками, тракторами, грейдерами и другой техникой белорусского производства. Всего для нужд дорожного предприятия будет закуплено более 40 единиц спецтехники.

В 2022 году в Приморье было поставлено 118 лифтов, объявлен дополнительный тендер на 38 единиц. Белорусская сторона готова нарастить свое присутствие на местном рынке. Наши производители инициировали поставки оборудования в кредит, принимая во внимание сформированный годовой бюджет края. До конца месяца во Владивосток прибудут представители «Могилевлифтмаша», которые проведут ряд уже намеченных встреч.