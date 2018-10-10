Товарооборот между Беларусью и Удмуртией вырос на 13%

Новости Беларуси. На 13%, до 140 миллионов долларов, увеличился товарооборот Беларуси и Удмуртской Республики за 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры озвучили 10 октября в Минске на бизнес-встрече деловых кругов двух стран.

Среди участников – представители 30 белорусских компаний и пяти ведущих предприятий российского региона. Стороны ищут новые направления взаимной торговли в сферах производства электродвигателей, изделий из пластмасс, нефтяного и испытательного оборудования. Однако основной упор сделан на развитие IT-отрасли.

Валерия Антоненко, руководитель центра поддержки экспорта Удмуртской Республики:

Несмотря на то что, Удмуртская Республика открыта всему миру, мы уделяем огромное внимание именно направлению Беларуси. Мы находимся в рамках единого Таможенного союза, нам проще доставлять наши грузы. У нас схожи отрасли предприятий, что дает нам возможность для совместной работы.

Во время делового визита Беларусь и Удмуртская Республика подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Кроме того, в рамках Форума регионов в Могилёве российские партнёры представят еще 3 конкретных соглашения в области производства и промышленного сотрудничества.