Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Новости Беларуси. Отечественный электросамокат готов к тиражированию. Об этом стало известно на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более 300 компаний из 16 стран.

О таком ноу-хау раньше стоило только мечтать, сегодня – это реальность. К примеру, управлять жалюзи со своего смартфона. Или же, если к вам проберется вор, можно защитить себя и свою семью даже не вставая с дивана.

Александр Бурнос, начальник отдела коммерческой компании:

На сегодняшний день тема «умных домов» востребована. Белорусы задумываются о том, чтобы устанавливать такие системы.



Об электромобилях говорят уже давно. Более того, эта тенденция становится у нас в стране популярнее. В теории все красиво – на практике до конца отработаны не все детали. Например, зарядные станции. Но и в этой области наука на месте не стоит.

Александр Саванович, директор компании:

Это зарядная станция паркингового типа. Предназначена для зарядки автомобилей, в нее встроена система считывания карточек, которая позволяет оплачивать.

Вопрос зарядных станций отныне стал еще актуальнее. Уже нашумевший электросамокат отечественного производства внешне сразу отличается белорусским орнаментом. Полностью он заряжается за 6 часов и можно отправляться в путь.

Кристина Федорович, СТВ:

Электросамокат, который проезжает 40 км и заряжается, как мобильник, на самом деле, достаточно прост в управлении. В движение он приводится задним мотор-колесом. Кто знает, быть может, уже через пару лет белорусы полностью пересядут на этот экологически чистый вид транспорта. У этого железного друга 3 режима работы: медленно и экономично, средний расход энергии и динамичный режим с повышенным расходом заряда.

Андрей Подобед, начальник коммерческой компании:

Максимальную скорость на испытаниях мы развили до 60 км/ч. Мы планируем выйти на ориентировочную стоимость в 2000 белорусских рублей.

Здесь удивляли на каждом шагу. Вот, например, с виду просто робот, который рисует все, что вы запрограммируете, дирижировал симфоническим концертом в Италии. По заявлению музыкальных критиков, его действия ничем не отличались от профессионала. Но все же главный слоган форума - Энергетика. Экология и Энергоэффективность.