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Около 2 тысяч человек прибудут в Могилёв на V Форум регионов Беларуси и России

10 октября 2018 06:37
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Новости Беларуси. Могилев готовится принять Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в пятый раз и вполне может стать рекордным по количеству участников и сумме заключенных контрактов.

Как ожидается, в Могилев приедут порядка 2 тысяч человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее 500 миллионов долларов.

Около 2 тысяч человек прибудут в Могилёв на V Форум регионов Беларуси и России-1

Форумы регионов две страны проводят с 2014 года. Они помогают углубить интеграцию и найти новые точки соприкосновения. В 2018 году впервые в рамках программы пройдет совет делового сотрудничества. Запланированы встречи парламентариев, губернаторов, бизнесменов.

12 октября в Могилеве ждут главу государства. Планируется, что Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным выступят на пленарном заседании. Его будет предварять личная встреча, на которой лидеры двух государств обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Фотофакт

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