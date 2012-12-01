Торжественно открыто строительство первого дома в Смолевичах для минчан

Новости Беларуси. Строительство первого дома для минчан в Смолевичах торжественно открыто сегодня. В панельной девятиэтажке будут жить 142 семьи.

Северо-запад райцентра стал плацдармом для всего проекта. Генеральный план города-спутника уже утвержден.

Всего к 2015 году в городе возведут более миллиона квадратных метров жилья, то есть около трехсот домов. Стоимость проекта оценивается в 600 миллионов долларов. Город-спутник с Минском свяжет транспортное сообщение. К 2015 году сюда будут курсировать городские электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Панченко началу строительства первой минской многоэтажки в Смолевичах рада втройне. Строиться в городе-спутнике решили, не задумываясь. Из причин - льготный кредит и близость к столице. И никакой городской суеты.

Олег Ирина Милана Панченко:

Дом возле озера, лес рядом - чего еще желать? Мы из Минска сейчас приехали, тут так легко. Зелень, не задымлено, машин не так много, как в Минске. В 2013 в декабре будет сдача дома, и Новый год уже встретим в новой квартире, надеемся.

Два года назад по поручению Президента градостроители определили. Начинать строить здесь. Северо-западный район Смолевич станет плацдармом для всего проекта. Генплан уже утвержден. Торжественно открыл стройку мэр Минска. Работы ведутся в первую очередь для жителей столицы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Почти полторы тысячи жителей города Минска изъявили желание строить здесь жилье. Поэтому, конечно, это не просто «ура, изъявили», а это значит, что мы берем на себя обязательства, и Президент страны буквально на днях проводил совещание по строительству жилья для жителей города Минска, он подчеркнул, что да, Минск будет работать с городом Смолевичи, но вы должны не просто широкомасштабно тут застраивать новые территории, а вы должны посмотреть на весь город, и поэтому это поручение Президента найдет свое отражение в документах, которые мы сформируем по совместной работе по освоению территории города, и в практических дейстаиях.

Вместе с возведением жилья займутся и инфраструктурой. К 2015 году в Смолевичи станет ходить городская электричка. До города-спутника можно будет добраться за 20 минут. Улучшат и трассу до Минска

Сергей Рута, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:

Предусмотрено на территории города - спутника строительство 4 детских дошкольных учреждений, около 1000 мест. Двух общеобразовательных школ, более 2 тысяч мест. Поликлиники на 400 посещений в смену. И полный набор всей инфраструктуры, которая необходима.

Построят даже кинотеатр. На площади более пятисот гектаров будут жить 40 тысяч человек. Кстати, обеспечат их еще и работой. Столичные предприятия будут выносить сюда. Территории под них уже определены.

Михаил Загорцев, председатель Смолевичского исполкома:

На сегодняшний здесь у нас уже около 1000 вакансий. К концу следующего года порядка 3 тысяч вакансий будет. Строится много предприятий, в том числе и инвесторами. Ну и средняя зарплата в промышленности 580 долларов. Уже не отличается от минской.

Сейчас плотность населения в Минске в три раза больше, чем, например, в Праге. Поэтому строительство городов-спутников – стратегическая задача. К 2015 году здесь построят больше миллиона квадратных метров жилья. Общей стоимостью – 600 миллионов долларов.

Иван Янчарский, генеральный директор ОАО «Мапид»:

Дальше по мере возможности проектно-сметной документации, решения вопросов финансирования, мы готовы строить все, что тут будет предусмотренао.

Строительство первого дома закончат через год. А к 2015 Смолевичи станет полноценным городом-спутником Минска.