Около 30 магазинов закрываются в Великобритании каждый день, 25 пабов - в неделю

Практически в каждом городе Великобритании есть так называемая Хай-стрит. Дословно она переводится, как улица Высокая. Хотя больше подошло бы название улица Торговая. Обычно на них располагается большая часть магазинов. Они находятся в центре города. Прогнозы экспертов неутешительны: если ничего не изменится, то уже через пять лет эти улицы наполовину опустеют.

Джей Пател открыл свой магазин 10 лет назад. Бизнесмен признается, что с каждым годом работать становилось все сложней. Сейчас Джей вынужден искать помещение поменьше. Если не получится, то придется торговать только через Интернет.

Джей Пател, владелец магазина:

Во всем виноваты жадные городские власти, которые хотят от нас слишком много денег. Их даже не интересует, как у нас идут дела. Я много раз обращался к чиновникам, но их не заботят наши проблемы. Одновременно с нами могут исчезнуть и остальные магазины, и тогда эта улица превратится в улицу магазинов-привидений.

Массовое закрытие магазинов на торговых улицах началось в 2011 году. В этом темпы ускорились более чем в пять раз. Начиная с лета, по статистике, каждый день с карт британских городов исчезает по 32 магазина. Особенно активно сворачивают свой бизнес продавцы игрушек, мебели и компьютерных дисков.

Синди Сондерс, заместитель директора по связям с общественностью Британского консорциума розничной торговли:

Магазинам очень тяжело из-за того, что доходы у населения упали, а цены постоянно растут. Зарплаты сокращаются, правительство постоянно урезает господдержку. Если магазины продолжат закрываться, то сработает эффект карточного домика, или домино. То есть рабочие места будут сокращаться, потребители не будут иметь возможности тратить деньги, и это приведет к исчезновению все большего числа торговых точек. Получается замкнутый круг.

Больше всего в Соединенном королевстве пострадали торговцы в Северной Ирландии, Шотландии и на Севере Англии. Там в некоторых районах почти каждый пятый магазин теперь пустует. Ассоциации бизнесменов обращаются к местным властям с просьбами уменьшить арендные сборы и налоги. Пока безуспешно.

Англичанка:

Я считаю, что во всем вина муниципалитета. Они просят слишком много денег за аренду.

Еще одна угроза для британских торговцев – это Интернет. Все больше британцев предпочитают делать покупки, не выходя из дома. Это и удобней, и дешевле. Например, не надо тратиться на оплату парковки, которая в районах Хай-стрит особенно высокая.

Под угрозой оказался еще один британский атрибут. Одновременно с магазинами с улиц британских городов стали массово исчезать традиционные пабы. В неделю, по статистике, закрывается около 25 таких питейных заведений. Владельцы связывают это с постоянно дорожающими ценами на пиво. Если так пойдет и дальше, то классический облик британских улиц может навсегда исчезнуть.