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Топливо в Беларуси дешевеет вторую неделю подряд

14 марта 2023 16:05
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Новости Беларуси. В стране снова подешевел бензин. А ведь с момента последнего изменения цены в меньшую сторону прошла всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топливо в Беларуси дешевеет вторую неделю подряд-1

До этого ценник на топливо не менялся с июня 2022-го. Белорусы привыкли к постоянному росту топлива. Изменение цен на нефтепродукты ранее обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья. Напомним, сегодня Беларусь занимает третье место в Европе по дешевизне бензина, уступая лишь Казахстану и России.

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# Цены на бензин # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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