Новости экономики за 14.03.2023

Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси выход на положительные темпы экономического роста уже весной 2023-го. Какие есть основания для позитивных показателей? Модернизация производства Могилевского автозавода позволит в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Кто готов инвестировать в развитие предприятия?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОРГАНИЗАЦИИ АПК ПОЛУЧАТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
Субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами предоставит правительство Беларуси организациям агропромышленного комплекса. Среди получателей маслосырзавод, мясо- и молочные комбинаты. Субсидии будут выплачиваться в размере 30 % ставки рефинансирования Нацбанка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов. По кредитам в иностранной валюте – в размере 30 % ставки по кредиту, но не более 2,5 % годовых.
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