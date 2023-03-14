Новости экономики за 14.03.2023

Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси выход на положительные темпы экономического роста уже весной 2023-го. Какие есть основания для позитивных показателей? Модернизация производства Могилевского автозавода позволит в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Кто готов инвестировать в развитие предприятия?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОРГАНИЗАЦИИ АПК ПОЛУЧАТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ