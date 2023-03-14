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Новости экономики за 14.03.2023

14 марта 2023 16:03
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Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси выход на положительные темпы экономического роста уже весной 2023-го. Какие есть основания для позитивных показателей? Модернизация производства Могилевского автозавода позволит в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Кто готов инвестировать в развитие предприятия?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ОРГАНИЗАЦИИ АПК ПОЛУЧАТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

Новости экономики за 14.03.2023-1

Субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами предоставит правительство Беларуси организациям агропромышленного комплекса. Среди получателей маслосырзавод, мясо- и молочные комбинаты. Субсидии будут выплачиваться в размере 30 % ставки рефинансирования Нацбанка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов. По кредитам в иностранной валюте – в размере 30 % ставки по кредиту, но не более 2,5 % годовых.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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