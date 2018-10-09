ФПБ: Если будет расти цена на свинину, говядину, тогда должен расти и уровень доходов

Новости Беларуси. Снизить стоимость мясных продуктов в магазинах можно за счёт сокращения издержек производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришли представители Федерации профсоюзов Беларуси, озвучив результаты мониторинга цен в стране. Свинина, говядина и мясо птицы стали обходится потребителю в среднем на 14% дороже. Это объясняется тем, что 2018 год из-за погоды стал не слишком удачным для аграриев.

Елена Манкевич, заместитель председателя ФПБ:

Аналогичную картину мы наблюдаем и в странах-соседях: цены везде на эту продукцию растут, это подтверждается мониторингом. Мы связывались с профсоюзами других стран, в принципе, картина стандартная.

Если мы говорим о том, что будет расти цена на свинину, говядину, другого выхода сейчас нет, тогда должен расти и уровень доходов населения.

Напомним, ФПБ проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги по всем регионам страны с весны 2017 года.