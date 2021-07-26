Техника в поля вышла позже, но урожай хороший. Белорусские аграрии собрали 1,8 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали белорусские аграрии. Данные на утро 26 июля: намолочено почти миллион 800 тысяч тонн при урожайности 33 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жатву активно включились все регионы. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного. Засушливая погода – главный фактор, с которым приходится считаться. Но в конечном итоге рассчитывать можно на богатый урожай. По крайней мере, не ниже 2020 года. Самый большой вклад в общий каравай пока внесли комбайнеры Брестской области. На втором месте минский регион. В тройке лидеров по темпам уборки также Гомельские хлеборобы.