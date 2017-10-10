Тарифы на электричество в Беларуси снизятся: в Минске открытию энергетического форума сопутствовали громкие заявления

Новости Беларуси. Тарифы на электричество в Беларуси будут снижаться. Об этом на открытии форума, посвященного энергетике и экологии, заявил вице-премьер Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом направлении в стране ведется планомерная работа. С одной стороны модернизация объектов, с другой – снижение затрат на ресурсы.

По результатам переговоров с Россией, к примеру, уже сегодня мы получаем газ по сниженной цене. Кроме того, в 2019 году ожидается запуск первого реактора Белорусской АЭС. По прогнозам правительства, все это позволит через три года снизить тарифы на электроэнергию на 30% для реального сектора экономики. Сегодня же осуществляются программы по поддержке энергоемких предприятий.