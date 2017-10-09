Многие годы пользуюсь белорусской продукцией, потому мне очень нравится качество: 10 октября в Москве начнутся Дни Минска

Новости Беларуси. Экономические, социальные и культурные возможности белорусской столицы презентуют в Москве. 10 октября здесь стартуют Дни Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развернутся и традиционные выставки-ярмарки отечественных товаров. Одна из них открылась уже 9 октября. В белорусском павильоне продукты питания, изделия легкой промышленности, народные промыслы и даже образцы сельскохозяйственной техники.

Яна Шипко, СТВ:

Впервые белорусская столица так масштабно представит свой потенциал в Москве. В программе Дней Минска концерты, выставки и даже спортивные матчи. И пока чиновники и бизнесмены готовят пакеты предложений, сами москвичи просто радуются случаю купить белорусское.

Белорусский павильон в районе Черемушки на юго-западе Москвы сегодня едва открылся, а очереди были видны издалека.

Светлана Березина:

Я в белорусском пальто и белорусском свитере, и многие годы пользуюсь белорусской продукцией, потому что мне очень нравится качество. Мои все друзья покупают белорусскую продукцию, и мне сообщили, что с понедельника белорусы будут неделю торговать. Я из Тушино приехала в Новые Черемушки всю Москву. И не одна Светлана Николаевна ради шоппинга по-белорусски приехала из другого конца мегаполиса.

Покупательница:

Я уже просто покупала такие, поэтому и решила еще раз взять. Великолепно, и цена хорошая. Отличные ботинки! В этом районе, да и не только, москвичи с нашим ассортиментом хорошо знакомы и шутят: не отказались бы от постоянного супермаркета с нашим товаром.

Покупательница:

Мы очень вас ждем, потому что мы здесь давно живем. Вы очень давно приезжаете на эту площадь, и мы всегда у вас покупаем обувь, кофточки, сыры, колбасу.

Белорусские товары 10 октября появятся и на прилавках неподалеку от стен Кремля. Тем временем эксперты двух стран собрались 9 октября обсудить, как совместными усилиями продвигать наши товары на рынки третьих стран.

Вячеслав Сутырин, кандидат политических наук, главный редактор аналитического портала «Евразия. Эксперт»:

Необходимо вырабатывать механизмы стимулирования экспорта, причем совместного экспорта России и Беларуси. То есть России и Беларуси нужно искать внешние площадки, внешние рынки для того, чтобы, прежде всего, производить высокотехнологичную продукцию. Особенно если смотреть с точки зрения перспективы возможного вступления Беларуси в ВТО, то, безусловно, здесь усилится конкуренция на внутреннем белорусском рынке.