Беларусь рассчитывает на подготовку к 2017 году взвешенной эффективной стратегии партнерства со Всемирным банком

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на подготовку к 2017 году взвешенной и эффективной стратегии партнерства со Всемирным банком. В эти дни в Минске с визитом находится вице-президент этой финансовой организации Сирил Мюллер. Накануне он встретился с руководителем белорусского правительства Андреем Кобяковым.

На повестке дня обсуждение перспективных направлений сотрудничества. Так, наша страна заинтересована в привлечении дополнительных займов на реализацию проектов в водоснабжении, энергосбережении и обращении с твердыми коммунальными отходами. Есть предложение инвестировать в строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту.

Сирил Мюллер, вице-президент Группы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

Мы очень гордимся той работой, которую мы проделали с вашей страной. За последние годы мы значительно нарастили портфель проектов в Беларуси. И хочу отметить, что у нас сложилась хорошая история реализации наших проектов в Синеокой. Я хочу, чтобы мы продолжали двигаться по этой траектории и действительно реализовывали проекты, которые дают ощутимые результаты.

С каждым годом сотрудничество Беларуси и Всемирного банка укрепляется. О финансировании перспективных проектов также говорили в Совете Республики. В числе приоритетных сфер — ЖКХ и благоустройство городов.

Кроме того, важна роль Всемирного банка в содействии сотрудничеству с МВФ. По словам спикера верхней палаты парламента, белорусская сторона будет признательна, если банк поддержит позицию Беларуси в диалоге с фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вам достаточно подробно говорили о тех структурных реформах, которые у нас идут, о том, что у нас приняты решения по формированию бездолгового платежного баланса по сбалансированному развитию, то есть это как раз те точки, на которые обращали ваши специалисты внимание, и мы их стремимся решить в оптимальные сроки.