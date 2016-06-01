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В Польше для оформления Tax Free теперь надо купить товаров на 300 злотых

01 июня 2016 16:52
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Новости Беларуси. Польша увеличила чек для оформления Tax Free, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, чтобы получить возврат НДС, необходимо купить товаров на сумму более 300 злотых, это порядка 68 евро. Ранее на оформление Tax Free достаточно было потратить 200 злотых.

Для сравнения в соседней Литве, чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость, достаточно сделать покупку на 55 евро, то есть меньше, чем в Польше.

К слову изменения не распространяются на уже оформленные чеки Tax Free.

# Экономика # Выезд за границу

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