Зампредседателя Мингорисполкома: мы видим хорошую тенденцию роста рентабельности предприятий, рост зарплаты

Новости Беларуси. Минск достойно ответил на глобальные вызовы. Итоги реализации плана правительства по социально-экономическому развитию столицы за последние девять месяцев подвели 1 ноября на заседании в горисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, представителей министерств и руководителей ведущих столичных предприятий.

По словам участников встречи, итоги в целом благоприятные, положение экономики стабильное. Отмечается рост экспорта белорусских товаров не только в страны СНГ, но и государства ближней и дальней азиатской дуги. Выполнены все целевые показатели по импортозамещению. Однако, чтобы в полной мере поддерживать экономическую стабильность, необходимо обеспечить рост ВВП и приток инвестиций.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город Минск работает стабильно, выполняются два из четырех основных показателей по итогам девяти месяцев. Мы видим хорошую тенденцию роста рентабельности наших предприятий – 8 %. Видим рост заработной платы. И еще, самое главное, мы понимаем, что по итогам года у нас будут неплохие результаты в части налогового поступления в бюджет города Минска. И для жителей города Минска это самое главное – мы видим, что у нас есть своевременные поступления в бюджет. Мы будем поддерживать, как и поддерживали, в том числе и социальную направленность города Минска.