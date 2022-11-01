Новости экономики за 01.11.2022

Чем привлекательнее станут займы для малого и среднего бизнеса и почему на рынке банковского кредитования вырос спрос на белорусские и российские рубли? А также арестованные биткоины – как получить выгоду из такого конфиската? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА РЫНКЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВЫРОС СПРОС НА БЕЛОРУССКИЕ И РОССИЙСКИЕ РУБЛИ На рынке банковского кредитования бизнеса вырос спрос на белорусские и российские рубли на фоне снижения интереса к займам в долларах и евро.

Наибольший спрос сейчас на короткие кредиты для финансирования текущей деятельности. Рублевые кредиты на срок до трех месяцев 1 ноября на рынке стоят в диапазоне от 8 до 10 % годовых. Ставки по коротким кредитам в иностранной валюте начинаются от 5 % годовых. Малый бизнес активно использует инструменты госфинансирования. Например, Белорусский инновационный фонд и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предлагают ресурсы под 6 % годовых. Востребованы и предложения Банка развития, который кредитует импортозамещение и экспортоориентированные проекты под 7,5 % годовых. ЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ Банк развития снизил ставки сразу на три процентных пункта по четырем кредитным продуктам. Они предлагаются для поддержки предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйств, импортозамещения, стартап-компаний и женского предпринимательства.

Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить деньги у партнеров Банка развития. Напомним, этот специализированный финансовый институт создан в 2011 году для долгосрочных инвестиционных проектов из разряда госпрограмм. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественному экспорту, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса. ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛОРУССКОГО НЕФТЕХИМА ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ Экспозиция белорусских производителей представлена на 25-й международной выставке химической промышленности и науки в Москве.

Крупнейшие предприятия нефтехимической отрасли представляют свою лучшую продукцию и услуги, а также новинки производства. Всего в 2022 году в выставке принимают участие более 200 экспонентов из 12 стран. В рамках выставки пройдет X Московский международный химический форум. Белорусская делегация примет участие в его обширной деловой программе: круглых столах, научно-практических конференциях, дискуссиях, сессиях и семинарах. ПЕРВЫЕ КОНФИСКОВАННЫЕ БИТКОИНЫ ПРОДАНЫ НА БЕЛОРУССКОЙ КРИПТОБИРЖЕ Первые конфискованные биткоины проданы на белорусской криптобирже. Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг впервые реализовало криптовалюту, переданную судебным исполнителем в рамках судопроизводства.