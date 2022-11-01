Беларусь наторговала со странами ШОС на 33 млрд долларов

Новости Беларуси. Необходимость более тесного сотрудничества региональных объединений Евразии обсудили на заседании глав правительств государств ШОС. Участие в разговоре в формате видеоконференции принял премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко отметил, что ОДКБ и ЕАЭС могут обеспечить стабильность в условиях, когда отдельные государства вбивают клин в отношения давних партнеров и союзников. Также он напомнил: пока Запад живет менталитетом собственного превосходства, мир движется к многополярности. Формируются новые центры силы, одним из которых является Шанхайская организация сотрудничества. Беларусь поддерживает ее цели и задачи, а также заинтересована в усилении экономического сотрудничества в рамках ШОС. За 2022 год наш товарооборот со странами организации составил около 33 миллиардов долларов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Обладая развитым агропромышленным комплексом, Беларусь не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет за рубеж продовольственную продукцию и продовольственное сырье. В условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности мы готовы к расширению совместной работы по поставкам высококачественной сельскохозяйственной продукции. Беларусь готова предложить странам организации широкую линейку как непосредственно продуктов питания для удовлетворения потребностей государств, так и весь сегмент высококачественных удобрений для расширения производства сельскохозяйственной продукции в странах – членах организации.