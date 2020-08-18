Свыше 7,2 млн тонн зерна собрано в Беларуси

Новости Беларуси. Свыше 7 миллионов 200 тысяч тонн зерна собрано в Беларуси на 18 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде регионов жатва практически завершена. Последние гектары остаются в Минской, Брестской, Гомельской, Гродненской областях.

Больше всего работы сейчас у аграриев Витебского и Могилевского регионов – неубранной остается примерно четверть площадей колосовых. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Стратегическая задача – собрать урожай без потерь.