Новости экономики за 17.08.2020

Новости Беларуси. Куда Belavia открыла чартерные рейсы и останется ли наплаву круизная индустрия? Что составляет структуру возобновляемых источников энергии и где уже официально можно собирать бруснику? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РАСТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» В стране растет использование «зеленой электроэнергии». Наибольшую долю в структуре возобновляемых источников занимают солнечные электростанции. Чуть меньше ветроэлектростанций, гидроэлектростанций – 23 %. Биогазовые установки и мини-ТЭЦ на биомассе пока в меньшинстве. Созданная в России с нуля «зеленая» энергетика уже обеспечила прирост инвестиций в размере 177 миллиардов рублей, к 2024 году сумма инвестиций достигнет 633 миллиардов. Впервые в Европе за первую половину года источники на возобновляемой энергии солнца, ветра, воды и биотоплива произвели 40 % потребленной в Евросоюзе электроэнергии. Доля «зеленой энергетики» в Германии впервые превысила 50 % за полугодие.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ НА ПЛАВУ КРУИЗНАЯ ИНДУСТРИЯ Круизная индустрия, которая была полностью приостановлена из-за пандемии, начинает восстанавливаться. Италия возобновила прогулки на круизных лайнерах. 80 % пассажиров на борту – это итальянцы, но есть определенный запас пустых кают на случай выявления лиц с коронавирусной инфекцией на борту. Морские круизы из портов США отменены до конца октября. Эксперты считают, что рынок ждет «перетряска», а на плаву останутся те, кто ставил на агентские продажи. Очередная приостановка круизов оказывает негативное влияние на бизнес. Круизная индустрия в США ежегодно приносит в казну более 50 миллиардов долларов. Эксперты считают, что очередной перенос старта круизов может быть фатальным для рынка. Какие рейсы Belavia возобновляет, а какие нет?