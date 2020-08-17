Новости экономики за 17.08.2020
Новости Беларуси. Куда Belavia открыла чартерные рейсы и останется ли наплаву круизная индустрия? Что составляет структуру возобновляемых источников энергии и где уже официально можно собирать бруснику?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
РАСТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
В стране растет использование «зеленой электроэнергии». Наибольшую долю в структуре возобновляемых источников занимают солнечные электростанции. Чуть меньше ветроэлектростанций, гидроэлектростанций – 23 %. Биогазовые установки и мини-ТЭЦ на биомассе пока в меньшинстве.
Созданная в России с нуля «зеленая» энергетика уже обеспечила прирост инвестиций в размере 177 миллиардов рублей, к 2024 году сумма инвестиций достигнет 633 миллиардов. Впервые в Европе за первую половину года источники на возобновляемой энергии солнца, ветра, воды и биотоплива произвели 40 % потребленной в Евросоюзе электроэнергии. Доля «зеленой энергетики» в Германии впервые превысила 50 % за полугодие.
ОСТАНЕТСЯ ЛИ НА ПЛАВУ КРУИЗНАЯ ИНДУСТРИЯ
Круизная индустрия, которая была полностью приостановлена из-за пандемии, начинает восстанавливаться. Италия возобновила прогулки на круизных лайнерах. 80 % пассажиров на борту – это итальянцы, но есть определенный запас пустых кают на случай выявления лиц с коронавирусной инфекцией на борту. Морские круизы из портов США отменены до конца октября.
Эксперты считают, что рынок ждет «перетряска», а на плаву останутся те, кто ставил на агентские продажи. Очередная приостановка круизов оказывает негативное влияние на бизнес. Круизная индустрия в США ежегодно приносит в казну более 50 миллиардов долларов. Эксперты считают, что очередной перенос старта круизов может быть фатальным для рынка.
Какие рейсы Belavia возобновляет, а какие нет?
УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ СБОРА ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОД
По регионам стали известны сроки начала сбора дикорастущей брусники и клюквы. На территории Минской области бруснику уже собирают с 12 августа, клюкву – с 4 сентября. Урожай брусники в Брестской, Гродненской и Минской областях в 2020 году может быть ниже среднего. В Гомельской – низкий. Прежде всего это связано с погодными условиями, в том числе высокой температурой и малым количеством осадков в лесах в Гомельской области.