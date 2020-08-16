Прямой эфир

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы

16 августа 2020 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Массовая уборка арбузов в Беларуси – еще недавно такая новость была бы из разряда экзотики. Но некоторые хозяйства сделали ставку на самую большую в мире ягоду и не прогадали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-1

И дело не только в глобальном потеплении климата, которое не обошло стороной и Беларусь. Технологию возделывания аграриям подсказали ученые.

Что же из этого получилось – на цвет и вкус попробовала Ирина Недобоева.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-4

На полях «Рассвета» урожай овощей и фруктов Наталья Василькова собирает уже 20 лет. Помидоры, огурцы, яблоки, груши… Теперь еще и арбузы.

Как сделать арбузный сок? Делимся простым рецептом

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-7

Наталья Василькова, полевод сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Можно наши белорусские кушать. Не привозить откуда-то, а выращивать самим. В нашем хозяйстве это экзотика. Наверное, будут хорошие. Сладкие должны быть.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-10

Выращивать арбузы в промышленных масштабах аграрии Могилёвской области решились по совету учёных. На такой эксперимент подстегнуло заметное изменение климата в регионе. Но потепление  еще не означает отсутствие рисков. Чтобы свести их к минимуму, здесь тщательно подбирали сорт, землю, рассаду выращивали в парниках.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-13

Пророщенные растения в открытый грунт пересадили в конце мая. На вызревание полосатой ягоде понадобилось 80 дней. И вот в хозяйстве уже начинают уборку. Первые выводы специалисты делают прямо в поле.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-16

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
В следующем году мы не планируем увеличивать площади. Мы изменим немного технологию. Уменьшим площадь питания, расстояние между растениями сделаем.

Соблюдая технологию, арбузы у нас получились экологически чистые, так как мы не применяли пестицидов. Соблюдая технологию, можно и в Беларуси выращивать южные культуры.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-19

Восемь с хвостиком килограммов – пока рекордный вес рассветовского арбуза. Но это не предел, уверены в хозяйстве.  Снимаем пробу прямо в поле.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-22

Мы выбрали арбуз по характерным признакам, что он спелый. Это жёлтое пятнышко на кожуре, сухой хвостик.

Если арбуз спелый, у него есть вот такой звук, слышите?

Да. Ну что, снимаем пробу?

Как?

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-25

Не прогадали, вкусный, умеем выбирать.

Бахча в 5 гектаров всё это время была под надёжной охраной. И не только с земли, но и с неба.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-28

Валерий Белявский, главный диспетчер сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Вырастить вырастили, культура новая, соблазн у людей большой. Потому ведём круглосуточное наблюдение. Хозяйство у нас крепкое, поэтому применяем новые технологии  приобрели дрон.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-31

В хозяйстве «Доброволец» Кличевского района убирать арбузы ещё не начинали. Несмотря на то что размеры полосатых ягод не уступают рассветовским, рассаду здесь высадили почти на 2 недели позже. А потому дегустацию придётся отложить до конца августа.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-34

Евгений Русецкий, главный агроном сельхозпредпрития «Доброволец»:
Хозяйство не боится экспериментов. Но подходить нужно осторожно и обдуманно, чтобы не наломать дров. Самое главное – получить прибыль, чтобы не было убытков.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-37

На пяти гектарах греется под белорусским солнышком гибридный сорт Нельсон. И если урожайность превзойдёт 150-200 центнеров с гектара, площади увеличат. Здесь привыкли считать деньги, ведь труд на земле не из лёгких. Так же аккуратно здесь начинали выращивать в своё время картофель и кукурузу.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-40

Олег Портник, директор сельхозпредприятия «Доброволец»:
Выращивание арбуза – это попытка узнать, наша ли это тема, можем ли мы. Когда мы урожай соберём, увидим его качество, по какой цене реализовали. Если это будет иметь рентабельность, мы заработаем деньги, то мы более глубоко войдём сюда.

«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы-43



Позитивный тон сельхозпредприятиям Могилёвской области задавал и удачный опыт брестских аграриев. Регион в прошлые годы уже выращивал экспериментальные образцы этой бахчевой культуры в открытом грунте. И вполне успешно. А учитывая, что ежегодно белорусы съедают под 30 тысяч тонн импортных арбузов, выгода выращивать свои очевидна.

# Белорусские фрукты # Экономика # Ирина Недобоева # Наталья Василькова # Александр Жилинский # Валерий Белявский # Евгений Русецкий # Олег Портник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодые комбайнеры из Гродненской области рассказывают, почему им нравится их работа и в каких условиях трудятся
16 августа 2020 16:57

Молодые комбайнеры из Гродненской области рассказывают, почему им нравится их работа и в каких условиях трудятся

«Комбайнер на уборке – это первое лицо». Как проходит уборочная в Гродненской области и какие технологии в руках у аграриев
16 августа 2020 16:56

«Комбайнер на уборке – это первое лицо». Как проходит уборочная в Гродненской области и какие технологии в руках у аграриев

Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых
16 августа 2020 12:06

Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых