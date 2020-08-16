«Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы

Новости Беларуси. Массовая уборка арбузов в Беларуси – еще недавно такая новость была бы из разряда экзотики. Но некоторые хозяйства сделали ставку на самую большую в мире ягоду и не прогадали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И дело не только в глобальном потеплении климата, которое не обошло стороной и Беларусь. Технологию возделывания аграриям подсказали ученые. Что же из этого получилось – на цвет и вкус попробовала Ирина Недобоева.

На полях «Рассвета» урожай овощей и фруктов Наталья Василькова собирает уже 20 лет. Помидоры, огурцы, яблоки, груши… Теперь еще и арбузы. Как сделать арбузный сок? Делимся простым рецептом

Наталья Василькова, полевод сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Можно наши белорусские кушать. Не привозить откуда-то, а выращивать самим. В нашем хозяйстве это экзотика. Наверное, будут хорошие. Сладкие должны быть.

Выращивать арбузы в промышленных масштабах аграрии Могилёвской области решились по совету учёных. На такой эксперимент подстегнуло заметное изменение климата в регионе. Но потепление еще не означает отсутствие рисков. Чтобы свести их к минимуму, здесь тщательно подбирали сорт, землю, рассаду выращивали в парниках.

Пророщенные растения в открытый грунт пересадили в конце мая. На вызревание полосатой ягоде понадобилось 80 дней. И вот в хозяйстве уже начинают уборку. Первые выводы специалисты делают прямо в поле.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

В следующем году мы не планируем увеличивать площади. Мы изменим немного технологию. Уменьшим площадь питания, расстояние между растениями сделаем. Соблюдая технологию, арбузы у нас получились экологически чистые, так как мы не применяли пестицидов. Соблюдая технологию, можно и в Беларуси выращивать южные культуры.

Восемь с хвостиком килограммов – пока рекордный вес рассветовского арбуза. Но это не предел, уверены в хозяйстве. Снимаем пробу прямо в поле.

– Мы выбрали арбуз по характерным признакам, что он спелый. Это жёлтое пятнышко на кожуре, сухой хвостик. – Если арбуз спелый, у него есть вот такой звук, слышите? – Да. Ну что, снимаем пробу? – Как?

– Не прогадали, вкусный, умеем выбирать. Бахча в 5 гектаров всё это время была под надёжной охраной. И не только с земли, но и с неба.

Валерий Белявский, главный диспетчер сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Вырастить вырастили, культура новая, соблазн у людей большой. Потому ведём круглосуточное наблюдение. Хозяйство у нас крепкое, поэтому применяем новые технологии – приобрели дрон.

В хозяйстве «Доброволец» Кличевского района убирать арбузы ещё не начинали. Несмотря на то что размеры полосатых ягод не уступают рассветовским, рассаду здесь высадили почти на 2 недели позже. А потому дегустацию придётся отложить до конца августа.

Евгений Русецкий, главный агроном сельхозпредпрития «Доброволец»:

Хозяйство не боится экспериментов. Но подходить нужно осторожно и обдуманно, чтобы не наломать дров. Самое главное – получить прибыль, чтобы не было убытков.

На пяти гектарах греется под белорусским солнышком гибридный сорт Нельсон. И если урожайность превзойдёт 150-200 центнеров с гектара, площади увеличат. Здесь привыкли считать деньги, ведь труд на земле не из лёгких. Так же аккуратно здесь начинали выращивать в своё время картофель и кукурузу.

Олег Портник, директор сельхозпредприятия «Доброволец»:

Выращивание арбуза – это попытка узнать, наша ли это тема, можем ли мы. Когда мы урожай соберём, увидим его качество, по какой цене реализовали. Если это будет иметь рентабельность, мы заработаем деньги, то мы более глубоко войдём сюда.