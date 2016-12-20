Суриков: главе Россельхознадзора Данкверту будет сделано замечание

Новости Беларуси. Главе Россельхознадзора следовало бы воздержаться от высказываний в интернете относительно качества белорусских продуктов.

Такое мнение высказал глава российской дипмисии в нашей стране, комментируя ситуацию с поставками белорусского продовольствия.

Александр Суриков отметил высочайшее качество аших продуктов. В этом году было поставлено более миллиона тонн мясомолочной продукции в Россию.

Александр Суриков, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Господин Данкверт, Сергей Александрович, проверил машину и вернул на завод, направив соответствующий документ в белорусское ведомство. А он еще и в социальные сети написал. Дополнительно, наверное. Тут есть вопросы, и это вызывает некое раздражение. Но социальные сети – это не государственные СМИ России.

И соответствующее замечание, наверное, Данкверту будет сделано.

Границу России за 10 месяцев пересекло 1,1 миллионов только мясомолочного продовольствия. Это колоссальные объемы поставок. Возвращено службами Россельхознадзора обратно производителям 7,5 тысяч тонн – 0,7%. Это говорит о том, что поставляемое белорусское продовольствие высочайшего качества.

Также Александр Суриков заявил, что Беларусь и Россия в ближайшие дни подпишут документ об урегулировании нефтегазовых споров.

Как отметил дипломат, стороны пришли к компромиссному варианту условий поставок нефти и газа. Переговоры на данный момент продолжаются. И после подписания соответствующего документа поставки российской нефти будут возобновлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.