Новости экономики за 19.12.2016

Новости Беларуси. Многоступенчатая, сложная и максимально надежная. Белорусская система контроля качества пищевой продукции исключает попадание запрещенных и вредных веществ. На каждом предприятии созданы собственные лаборатории, которые регулярно проверяются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО

Проверка продуктов на соответствие международным правилам – не исключение, а ежедневная практика. Только в Брестской области в течение года проводят более тысячи проб. Самое современное оборудование позволит определить более сотни отклонений, а значит, производителям физически невозможно будет скрыть реальный состав. Кроме того, пробы позволят определить соли тяжелых металлов, токсичные элементы, пестициды, антибиотики и другие показатели. По данным этого года, положительных результатов экспертизы, то есть опасных находок, обнаружено не было.

Эмилия Михнович, заведующий лабораторным отделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Стандартные пробы мы получаем в Национальном микробиологическом центре, куда они доставляются непосредственно по договору сторонних организаций. В своей лаборатории мы проводим исследования, выдаем результат. И этот результат обрабатывается самим провайдером на территории стороннего государства. Последний раз мы получали такие пробы из Великобритании. Все результаты подтвердили компетентность нашей лаборатории.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в дорожное строительство. На обновление трассы М10, которая проходит по югу страны и соединяет Кобрин с границей России, банкиры готовы потратить до 100 миллионов долларов. Однако всей суммы на полную реконструкцию недостаточно, поэтому Минтранс рассматривает долевое участие частного инвестора. Взамен ему предложат взимать плату за проезд по дороге.

В ОДИН КЛИК

Оплата в один клик. Единое расчетно информационное пространство, оно же ЕРИП, стало проще. Теперь для оплаты услуги клиенту достаточно будет ввести ее уникальный код. Правда, для этого придется найти и запомнить его. По мнению разработчика, новый сервис при условии хорошей памяти клиента сократит время проведения платежа в среднем в два раза.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

На праздничный режим работы переходят новые торговые объекты. Главный продовольственный рынок Минска до 1 января будет функционировать без выходных. Таким образом, управление торговли старается сократить предновогодний ажиотаж и сохранить стабильный уровень цен. Помимо традиционных продовольственных товаров, в ближайшие 2 недели откроются точки по продаже праздничной атрибутики и хвойных деревьев.

На первых торгах недели национальная валюта не изменилась относительно корзины. Американский доллар подешевел на десятую часть копейки. На вторник его курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро набрал третью часть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,06. Российская валюта потеряла несколько пунктов. В итоге на бирже за 100 российских можно купить 3 рубля и 19 копеек белорусских.