Беларусь планирует увеличение товарооборота с Малайзией

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси с Малайзией может вырасти многократно, причем в ближайшие несколько лет.

Это подтвердили 20 декабря в правительстве нашей страны.

Здесь прошла встреча со спикером парламента Малайзии. Сейчас необходимо завершить формирование двухсторонней межправительственной комиссии, которая займется продвижением новых проектов.

Они затронут такие сферы как биотехнологии, микробиология, лазерная оптика.

Традиционная сфера сотрудничества между странами – машиностроение и продажа калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.